Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ev sahibi Alanyaspor, Avrupa yarışından kopmamak için 3 puan almak istiyor. Yeni Malatyaspor ise kazanıp orta sıralardan yükselişe geçmek istiyor. Peki Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

19 hafta sonunda 35 puanı bulunan ev sahibi, 5. sırada bulunuyor. Akdeniz temsilcisi, 19 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Son 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik alarak yükselişe geçti.

Konuk ekip Yeni Malatyaspor'un 24 puanla 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunuyor. Malatyaspor son 3 haftada yalnızca 1 puan alabildi.

AYTEMİZ ALANYASPOR - BTCTURK YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. VAR'da ise Hakan Ceylan ve Burak Pakkan olacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER (OPTA)

* Yeni Malatyaspor ile oynadığı beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor (2G 2B), tek yenilgisini bu stattaki son karşılaşmada aldı (Kasım 2018'de 0-1).

* Dört haftadır ligde puan kaybetmeyen Alanyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez beş maçlık galibiyet serisi yakalamak için sahaya çıkıyor.

* Deplasmanda çıktığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Yeni Malatyaspor (2G 4B), tek yenilgisini son karşılaşmada Başakşehir'den aldı (1-4). Malatya ekibinin bu sezon dış sahada üst üste iki yenilgisi bulunmuyor.

* Bu sezon Süper Lig'de kornerden en fazla gol atan takım Alanyaspor (8). Yeni Malatyaspor'un ise kalesinde gördüğü tek korner golü son maçta Başakşehirli Mahmut Tekdemir'den geldi.

* 2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla isabetli şut çeken (119) ve kalesinde en az şut gören (58) takım Alanyaspor.

* Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda 25 net gol pozisyonuna giren Yeni Malatyaspor, bu alanda Sivasspor'un (26) ardından Süper Lig'in en iyi takımı konumunda.

* Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Papiss Cisse (14 golle 13 puan).

* Alanyaspor formasıyla çıktığı son dört lig maçında da gol atan Papiss Cisse (toplam beş gol), Süper Lig kariyerinde ilk kez beş maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

* Şu an Yeni Malatyaspor kadrosunda yer alan oyuncular arasında dış sahada en fazla gol kaydeden isim olan Thievy Bifouma (4), son dört deplasman maçının üçünde rakip fileleri havalandırdı (toplam üç gol).

* Yeni Malatyaspor'un başına geçen Kemal Özdeş, Süper Lig kariyerinde yeni takımlarıyla çıktığı ilk maçlarda henüz galibiyet alamadı (4B 2M).