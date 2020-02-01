Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın önderliğinde ilk maçına çıkıyor. Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de aldığı kötü gidişatların sonucunda Abdullah Avcı ile yollarını ayırmış ve Sergen Yalçın ile anlaşmıştı. 20 bin kişinin önünde imza atan Sergen Yalçın, camiada bütünlüğü sağlamıştı. Çaykur Rizespor ise Demir Grup Sivasspor maçında son dakika golüyle sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Peki Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak ve muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de 20. haftada Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ev sahibi 19 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 24 puanda bulunuyor. 11. sırada yer alan Karadeniz ekibi, taraftarının gücüyle Beşiktaş karşısında kazanmak istiyor.

Konuk ekip Beşiktaş'ın ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. 30 puana sahip siyah-beyazlılar ligde 7. sırada yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Kamit Çetin yapacak. VAR'da ise Koray Gençerler ve Kerem Ersoy olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Oğuz, Abdullah, Aminu, Boldrin, Oğulcan, Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

Çaykur Rizespor'da sakat veya cezalı bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise Dorukhan Toköz ve Lens'in sakatlığı sürüyor. Necip Uysal ise sarı kart cezalısı...

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

* Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de Şubat 2006'dan bu yana mağlup edemiyor (5B 10M).

* Rizespor'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, geçen sezon bu statta rakibini 7-2 mağlup etmişti. O maç, aynı zamanda 2002/03 sezonundan bu yana Beşiktaş'ın aldığı en farklı dış saha galibiyetiydi.

* İstanbul takımlarını konuk ettiği son 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor (2B 10M), son beş karşılaşmayı toplam 17 gol yiyerek kaybetti.

* Süper Lig'de oynadığı son beş maçın dördünü (1G) ve son ikisini kaybeden Beşiktaş, 2012/13 sezonundan bu yana üst üste üç yenilgi almıyor.

* Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından puan çıkaramayan tek takım Rizespor (9M), skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda puan kaybetmeyen tek ekip ise Beşiktaş (9G).

* 2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalarında en az gol atan takım Rizespor (1).

* Rizespor'un yeni transferi Milan Skoda, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçta rakip filelere iki gol gönderdi. 2007'den bu yana Karadeniz ekibi forması giydiği ilk üç karşılaşmada üç ya da daha fazla gol atabilen bir oyuncu yok.

* Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği iki takımdan biri Beşiktaş (12; Başakşehir ile birlikte).

* Ocak 2019'dan bu yana Burak Yılmaz'ın gol attığı 13 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (10G 2B), tek yenilgisini geçen hafta Göztepe deplasmanında aldı.

* Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Rizespor (2 gol & 3 asist).