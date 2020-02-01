CANLI | Trabzonspor - Fenerbahçe

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maç öncesi geride kalan 19 haftada, Fenerbahçe 37 puanla 2. sırada yer alırken, 4. sıradaki Trabzonspor ise toplamda 35 puanda bulunuyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Saat 20:00'de başlayan ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapıyor. VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu ve Kadir Sağlam görev alıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Ndiaye, Ekuban, Yusuf, Sörloth

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan Tufan, Gustavo, Garry Rodrigues, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR MAÇA ALINMADI

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, A riski kategorisine alınan müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri görüşülerek karara bağlandı.

Buna göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanan karşılaşmada 700 özel, bin 400 resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personel görev yapıyor.

Öte yandan, önceki yıllarda olduğu gibi "İki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması" yönündeki karar bu maçta da uygulanarak, sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmaya alınmadı.

Bu arada toplantıda, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında 2019-2020 sezonu içerisinde Fenerbahçe Passolig kartı olup bu kartı iptal ederek Trabzonspor veya Türkiye Futbol Federasyonu kartına çeviren seyircilerin durumu da görüşüldü.

Bu kişilerin Trabzonspor Kulübü tarafından tespit edilerek, güvenlik sebebiyle söz konusu müsabakada bilet yükleme işlemlerinin iptal edilmesi ve bilet yüklemesi yapılan kart sahiplerine ücretlerinin iade edilmesine karar verildi.

EKSİKLER

Trabzonspor'da zorlu maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Yukatel Denizlispor ile oynanılan kupa maçında kırmızı kart gören Nwakaeme de mücadelede görev alamadı.

Fenerbahçe'de ise sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım ve Sadık Çiftpınar bu maçta forma giyemedi.