01 Şubat 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020

'in 20. haftasında sahasında İttifak Holding ile karşılaşacak. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada, iki takım da galip ayrılıp bir nebze rahatlamak istiyor. Peki Antalyaspor - maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Ev sahibi ligde kalan 19 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı ve 17 puanla 15. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 18 puan toplayan ekibi, Antalyaspor'un bir üst basamağı 14. sırada bulunuyor.

ANTALYASPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Özay yapacak. VAR'da ise ve Yasin Kol olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

Akdeniz ekibinde Nazım Sangare ve Adis Jahovic'in sakatlıkları devam ediyor. Konuk ekipte ise Ferhat Öztorun'un sakatlığı sürüyor.

43. RANDEVU

Konyaspor ile Antalyaspor toplamda 42 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım 'de 16 kez rakip olurken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. 42 maç sonunda Antalyaspor, Konyaspor'a 35 gol atarken, yeşil-beyazlı takım ise 43 gol ile karşılık verdi. İki takım arasındaki mücadelelerin 22'si 2. Lig, 2'si , 1'i hazırlık maçı ve 18'i Süper Lig karşılaşmasıydı. İki takım Antalya'da ise toplamda 18 kez karşılaştı. Antalyaspor sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. İki takım en son ilk yarıda Konya'da Süper Lig maçında karşı karşıya geldi ve iki takım sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Konyaspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (2B 1M), rakibini en son Mayıs 2016'da mağlup edebildi (1-0).

*Antalyaspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, bu karşılaşmaların sadece ikisininden galip ayrılabildi (5B).

* Süper Lig'de oynadığı son 12 maçın sadece birini kazanan Antalyaspor (3B 8M), tek galibiyetini geçen hafta Denizlispor deplasmanında aldı (3-0).

* Deplasmandaki son Süper Lig maçında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Konyaspor, bu sezon dış sahada ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

* Süper Lig'in ilk 19 haftasında Antalyaspor'dan (18) daha az gol atan iki takımdan biri Konyaspor (16; Ankaragücü ile birlikte).
Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en az gol atan takım olan Konyaspor (8), bu gollerin beşini deplasman maçlarında buldu.

* Antalyaspor'un Göztepe'yi 3-0 yendiği maçta iki gole katkı sağlayan Paul Omo Mukairu (1 gol & 1 asist), aynı sayıda gol katkısını daha önceki 16 karşılaşmanın toplamında yapabilmişti.

* Antalyaspor'un yeni transferi , Konyaspor'a karşı forma giydiği son iki Süper Lig maçında üç gol kaydetti.

* Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç deplasman golünün ikisinde Erdon Daci'nin doğrudan katkısı var (1 gol & 1 asist).

* Antalyaspor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen (4G 2B), Mayıs 2016'dan bu yana rakibine yenilmiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Kasımpaşa Ankaragücü’ne konuk olacak Kasımpaşa Ankaragücü’ne konuk olacak
Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler... Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
F.Bahçe-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! F.Bahçe-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör