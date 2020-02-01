Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada, iki takım da galip ayrılıp bir nebze rahatlamak istiyor. Peki Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Ev sahibi Antalyaspor ligde kalan 19 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı ve 17 puanla 15. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Konyaspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 18 puan toplayan İç Anadolu ekibi, Antalyaspor'un bir üst basamağı 14. sırada bulunuyor.

ANTALYASPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Özay yapacak. VAR'da ise Abdulkadir Bitigen ve Yasin Kol olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

Akdeniz ekibinde Nazım Sangare ve Adis Jahovic'in sakatlıkları devam ediyor. Konuk ekipte ise Ferhat Öztorun'un sakatlığı sürüyor.

43. RANDEVU

Konyaspor ile Antalyaspor toplamda 42 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 16 kez rakip olurken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. 42 maç sonunda Antalyaspor, Konyaspor'a 35 gol atarken, yeşil-beyazlı takım ise 43 gol ile karşılık verdi. İki takım arasındaki mücadelelerin 22'si 2. Lig, 2'si Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı ve 18'i Süper Lig karşılaşmasıydı. İki takım Antalya'da ise toplamda 18 kez karşılaştı. Antalyaspor sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. İki takım en son ilk yarıda Konya'da Süper Lig maçında karşı karşıya geldi ve iki takım sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Konyaspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (2B 1M), rakibini en son Mayıs 2016'da mağlup edebildi (1-0).

*Antalyaspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, bu karşılaşmaların sadece ikisininden galip ayrılabildi (5B).

* Süper Lig'de oynadığı son 12 maçın sadece birini kazanan Antalyaspor (3B 8M), tek galibiyetini geçen hafta Denizlispor deplasmanında aldı (3-0).

* Deplasmandaki son Süper Lig maçında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Konyaspor, bu sezon dış sahada ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

* Süper Lig'in ilk 19 haftasında Antalyaspor'dan (18) daha az gol atan iki takımdan biri Konyaspor (16; Ankaragücü ile birlikte).

Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en az gol atan takım olan Konyaspor (8), bu gollerin beşini deplasman maçlarında buldu.

* Antalyaspor'un Göztepe'yi 3-0 yendiği maçta iki gole katkı sağlayan Paul Omo Mukairu (1 gol & 1 asist), aynı sayıda gol katkısını daha önceki 16 karşılaşmanın toplamında yapabilmişti.

* Antalyaspor'un yeni transferi Sinan Gümüş, Konyaspor'a karşı forma giydiği son iki Süper Lig maçında üç gol kaydetti.

* Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç deplasman golünün ikisinde Erdon Daci'nin doğrudan katkısı var (1 gol & 1 asist).

* Antalyaspor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Aykut Kocaman (4G 2B), Mayıs 2016'dan bu yana rakibine yenilmiyor.