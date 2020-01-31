Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Medipol Başakşehir son maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 yenik düşmüştü. Konuk ekip Gençlerbirliği ise Gaziantep FK'ya sahasında 1-0'lık üstünlük sağlamıştı. Peki Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte dev maç öncesi iki takımdan son bilgiler...

Ev sahibi Başakşehir, 19 hafta sonunda 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 36 puan topladı ve 3. sırada yer aldı.

Konuk ekip Gençlerbirliği ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 21 puanla 13. sırada bulunuyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA? MAÇIN HAKEMİ KİM?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Bilal Gölen yapacak. VAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Ekrem Kan olacak. Müsabaka beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Sessegnon, Berat, Sefa, Candeias, Ayite.

Turuncu-lacivertlilerde Berkay Özcan'ın sakatlığı sürüyor. Yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin ise sarı kart cezası bulunuyor. Bu iki isim karşılaşmada forma giyemeyecek.

Başkent ekibinde ise sakatlıkları süren Bogdan Stancu ve Stephane Sessegnon mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca Giovanni Sio'nun da kart cezası bulunuyor.

MAÇLA İLGİLİ SON BİLGİLER (OPTA)

* Gençlerbirliği ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Başakşehir (4G 3B), tek yenilgisini 2017/18 sezonunda deplasmanda aldı (0-1).

* Gençlerbirliği, Ekim 2012'den bu yana Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda mağlup edemiyor (1B 3M).

* Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (6G 3B), son iki karşılaşmayı dokuz gol atarak kazandı.

* İstanbul takımlarına konuk olduğu son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Gençlerbirliği (2B 12M), tek galibiyetini bu sezon Kasımpaşa'yı yenerek aldı (2-1).

* Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği (15 puan).

2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol bulan takım Başakşehir (7). Gençlerbirliği ise bu dakika aralığında henüz gol yemedi.

* Edin Visca, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de çıktığı son üç iç saha maçında da gol katkısı yaptı (1 gol & 4 asist).

Başakşehir forması giydiği son üç Süper Lig maçında da gol atan Demba Ba, daha uzun bir seriyi en son Ocak-Mart 2015 arasında yaşamıştı (beş maç).

* Daniel Candeias'ın bu sezon Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de yaptığı altı gol katkısı da deplasman maçlarında geldi (3 gol & 3 asist).

Teknik direktörlük kariyerinde Gençlerbirliği'ne rakip olduğu ilk üç Süper Lig maçını kaybeden Okan Buruk, daha sonraki dört karşılaşmayı kaybetmedi (2G 2B).