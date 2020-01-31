CANLI | Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktığı mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.

Ev sahibi Başakşehir, 19 hafta sonunda 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 36 puan topladı ve 3. sırada yer aldı.

Konuk ekip Gençlerbirliği ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 21 puanla 13. sırada bulunuyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. Ulusoy'un yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Bilal Gölen yapıyor. VAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Ekrem Kan görev alıyor. Müsabaka beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut Tekdemir, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Fabricio, Yasin Pehlivan, Ayite, Candeias, Sefa Yılmaz

Turuncu-lacivertlilerde Berkay Özcan'ın sakatlığı sürüyor. Yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin ise sarı kart cezası bulunuyor. Bu iki isim karşılaşmada forma giyemedi.

Başkent ekibinde ise sakatlıkları süren Bogdan Stancu ve Stephane Sessegnon mücadelede görev alamadı. Ayrıca Giovanni Sio'nun da kart cezası bulunuyor.

MAÇLA İLGİLİ SON BİLGİLER (OPTA)

* Gençlerbirliği ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Başakşehir (4G 3B), tek yenilgisini 2017/18 sezonunda deplasmanda aldı (0-1).

* Gençlerbirliği, Ekim 2012'den bu yana Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda mağlup edemiyor (1B 3M).

* Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (6G 3B), son iki karşılaşmayı dokuz gol atarak kazandı.

* İstanbul takımlarına konuk olduğu son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Gençlerbirliği (2B 12M), tek galibiyetini bu sezon Kasımpaşa'yı yenerek aldı (2-1).

* Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği (15 puan).

2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol bulan takım Başakşehir (7). Gençlerbirliği ise bu dakika aralığında henüz gol yemedi.

* Edin Visca, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de çıktığı son üç iç saha maçında da gol katkısı yaptı (1 gol & 4 asist).

Başakşehir forması giydiği son üç Süper Lig maçında da gol atan Demba Ba, daha uzun bir seriyi en son Ocak-Mart 2015 arasında yaşamıştı (beş maç).

* Daniel Candeias'ın bu sezon Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de yaptığı altı gol katkısı da deplasman maçlarında geldi (3 gol & 3 asist).

Teknik direktörlük kariyerinde Gençlerbirliği'ne rakip olduğu ilk üç Süper Lig maçını kaybeden Okan Buruk, daha sonraki dört karşılaşmayı kaybetmedi (2G 2B).