CANLI l Sivasspor - Rizespor l 11'ler

Süper Lig'in 19. haftasında lider Demir Grup Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin 10 maçlık yenilmemezlik serisi bulunuyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor son olarak sahasında Gençlerbirliği'ni yenmişti. Sivasspor liderliğini perçinlemek için, Çaykur Rizespor ise orta sıralara yükselmek için 3 puana kilitlenmiş durumda... 20.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz... İşte ilk 11'ler...

Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Temposu yüksek olacak karşılaşma öncesi lider Sivasspor'un 18 haftada 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle birlikte 40 puanla liderliği göğüslüyor.

Konuk ekibin ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. 18 hafta sonunda 23 puanla 11. sırada yer alıyor.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Önel yapacak. VAR'da ise Ümit Öztürk ve Yiğit Aslan görev yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

11'LER

Sivasspor: Samassa, Papp, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Yatabare,

Kone

Rizespor: Gökhan Abdullah DUrak Talbi Abarhoun Melnjak Moroziuk Oğuz Kağan Boldrin Oğulcan Çağlayan Umar Aminu Skoda

Ev sahibi ekipte Uğur Çiftçi, Marcelo Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt'un kart cezaları bulunuyor. Çaykur Rizespor'da ise Diomande'nin kart cezası sürüyor.