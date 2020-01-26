Yukatel Denizlispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a yenilen ev sahibi ekip, Antalyaspor'u yenip orta sıralara yükselmek istiyor. Konuk ekip Antalyaspor ise 3 puan alıp düşme hattından çıkmak istiyor. Peki Yukatel Denizlispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak ve muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maçın tüm detayları...

Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Denizlispor'un 18 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle birlikte 22 puanla 12. sırada bulunuyor. Ayrıca ev sahibi 3 maçtır ligde galip gelemiyor.

Konuk ekip Antalyaspor'un ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 18 hafta sonunda 14 puanla 16. sırada bulunuyor. Akdeniz ekibi ligde 11 maçtır kazanamıyor.

YUKATEL DENİZLİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve İbrahim Bozbey yapacak. VAR'da ise Özgüç Türkalp ve Ekrem Kan olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

YUKATEL DENİZLİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Denizlispor: Stachowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich, Murawski, Onazi, Recep Niyaz, Oscar Estupinan, Barrow, Rodallega.

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Celutska, Kudryashov, Chico, Charles, Doğukan, Podolski, Sinan Gümüş, Jahovic.

HOROZ'DA 4 EKSİK

Antalyaspor maçı öncesi Denizlispor'da 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Sacko, Mustafa Yumlu ve kaleci Tolgahan Acar'ın yanı sıra, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş müsabakasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Muhammet Özkal yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan takımda Antalyaspor maçı öncesi 3'er sarı kartı bulunan İsmail Aissati, Zeki Yavru, Modou Barrow ve Radoslaw Murawski ceza sınırında bulunuyor.

AKDENİZ EKİBİNDE 5 EKSİK

Sakatlığı süren Nazım Sangare ve kart cezalıları Hakan Özmert ve Amilton bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca kadro dışı bırakılan Diego Angelo ve Aatif chahechouhe de karşılaşmada oynayamayacak.

BEN YOUSEF TAMAM

Denizlispor, Kasımpaşa'da forma giyen Tunuslu stoper Syam Ben Yousef ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, Kasımpaşa'dan ikinci transferini yaptı. Önceki gün lacivert-beyazlı ekipten sol bek Özgür Çek'i kadrosuna katan Denizlispor, 31 yaşındaki Ben Yousef'in işini bitirdi. 31 yaşındaki oyuncunun kısa sürede kente gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yeşil-siyahlılar bu takviyeyle devre arası dönemde 4'üncü transferini yapmış oldu. Denizlispor Bodrum Belediyespor'dan Muhammet Özkal, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ve Kasımpaşa'dan Özgür Çek'i kadrosuna katmıştı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

* Antalyaspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Denizlispor (3G 3B), rakibine en son Ekim 1996'da mağlup oldu (1-5).

* Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Denizlispor'a mağlup olan Antalyaspor, Eylül 1986'dan bu yana rakibine üst üste iki kez yenilmiyor. Denizlispor, Süper Lig tarihinde Antalyaspor'u aynı sezonda ilk kez iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

* Süper Lig'de üç haftadır galibiyet alamayan Denizlispor'un (1B 2M), Mehmet Özdilek göreve geldikten sonra dört maçlık serisi bulunmuyor.

* Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın sekizinden mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor (3B), son iki karşılaşmayı toplam sekiz gol yiyerek kaybetti.

* Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son altı maçta sırasıyla bir yenilgi, bir beraberlik alan Antalyaspor (3B 3M), son karşılaşmasında Gaziantep FK ile berabere kalmıştı.

* Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de en az gol atan iki takımdan biri (15; Ankaragücü ile birlikte). Denizlispor ise şu ana kadar rakip kalelere en az isabetli şut gönderen ekip konumunda (55).

* Bu sezon Süper Lig'de maçları en uzun süre berabere giden takım Denizlispor (947 dakika), en kısa süre berabere giden ekip Antalyaspor (588 dakika).

* Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'dan (4) daha fazla gol attığı tek takım Beşiktaş (6).

* Denizlispor forması giyen Olcay Şahan'ın Süper Lig kariyerinde Gençlerbirliği'nin (5) ardından filelerini en fazla havalandırdığı takım Antalyaspor (4).

* Antalyaspor'un bu sezon deplasmanda attığı beş gol dört farklı oyuncudan gelirken; iki gol kaydeden tek isim Serdar Özkan.