İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin 10 maçlık galibiyet hasreti geçen hafta MKE Ankaragücü karşısında galip gelmesiyle bitmişti. Konuk ekip Galatasaray ise sahasında Yukatel Denizlispor'u yenerek 2 maçlık seri oluşturmuştu. Konyaspor alt sıralardan kurtulmak için, Galatasaray ise zirveden uzaklaşmamak için 3 puana kilitlenmiş durumda... Peki İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak ve muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maçın tüm detayları...

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma öncesi Konyaspor'un 18 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle birlikte 18 puanla 14. sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 18 hafta sonunda 30 puanla 6. sırada yer alıyor.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Volkan Narinç yapacak. VAR'da ise Serkan Tokat ve Kerem Ersoy görev yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ İÇİN TIKLAYIN...

KONYA'DA 3 EKSİK

Sarı kart cezalısı Milosevic ve kadro dışı bırakılan Fallou Diagne ve Ali Çamdalı bu maçta forma giyemeyecek.

CİMBOM'DA 6 EKSİK

Sarı kart cezalısı Marcao, sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru ile adaptasyon çalışmaları devam eden Andone'nin yanı sıra Nagatomo, Emre Mor ile Jimmy Durmaz kadroda yer almıyor.

42. RANDEVU

Galatasaray ve Konyaspor şu ana kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarından 30'undan galibiyetle ayrılırken, Konyaspor ise 2 kez kazandı. Galatasaray'ın Konya deplasmanında oynadığı 5 maç berabere biterken, sarı-kırmızılıların rakibine karşı 13-2 üstünlüğü bulunuyor.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Galatasaray'ı konuk ettiği son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor (3B 9M), bu

karşılaşmaların 10'unda gol sevinci yaşayamadı ve sadece üç gol attı.

- Galatasaray, Süper Lig'de Eylül 2003'ten bu yana Konyaspor'a mağlup olmuyor (19G 7B) ancak rakibiyle oynadığı son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

- Bu sezonun altıncı haftasında Kayserispor'u 2-1 yenen Konyaspor, evinde beş maçtır galip

gelemiyor (2B 3M).

- Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan Galatasaray, bu sezon ilk kez üst üste üç galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

- Süper Lig'de 323 dakikadır evinde gol atamayan Konyaspor'un iç sahada son golünü Farouk

Miya kaydetti (vs Gençlerbirliği).

- Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol yiyen takım Galatasaray (2). Konyaspor ise iç sahada oynadığı sekiz karşılaşmanın altısında ilk 45 dakikaları boş geçti.

- Süper Lig'de Galatasaray'a iç sahada Konyaspor formasıyla gol atan son oyuncu Alban Meha (Ağustos 2015).

- Jean Michael Seri'nin Galatasaray formasıyla Süper Lig'de yaptığı iki asist de son iki karşılaşmada geldi (vs Denizlispor & Antalyaspor).

- Aykut Kocaman, Aralık 2012'den bu yana Fatih Terim'e Süper Lig'de maç kaybetmiyor ancak bu süreçte rakibini sadece bir kez mağlup edebildi (4B).