Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 3-0'lık skorla geçen ev sahibi ekip, yeni stadında çıkacağı ilk mücadelede Beşiktaş'ı yenerek seri oluşturma peşinde. Konuk ekip Beşiktaş ise geçen hafta sahasında lider Demir Grup Sivasspor'u ağırlamış ve karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Peki Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak ve muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maçın tüm detayları...

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Göztepe'nin 18 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle birlikte 26 puanla 8. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Beşiktaş'ın ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunuyor. 18 hafta sonunda 30 puanla 7. sırada bulunuyor.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. VAR'da ise Bahattin Şimşek ve Tarık Ongun olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Leo, Berkan Emir, Alparslan, Soner, Mossoro, Halil, Serdar, Jerome.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Atiba, Necip, Diaby, Oğuzhan, N'Koudou, Burak Yılmaz.

BEŞİKTAŞ GALİBİYET VE GOLLERDE ÜSTÜN

İki takım arasında Süper Lig'de ilk maç 1959-1960 sezonunda İzmir'de oynanmış ve bu maçı Beşiktaş 1-0'lık skorla kazanmıştı. Söz konusu tarihten itibaren Göztepe ile Beşiktaş ligde 51 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Göztepe 9, Beşiktaş 26 galibiyet alırken, 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda İzmir temsilcisi 46 gol atarken, İstanbul ekibi ise rakip fileleri 83 kez sarstı.

İZMİR'DE 26. RANDEVU

Rekabetin İzmir ayağında ise bugüne kadar 25 lig maçı oynandı. İzmir'deki maçlarda Göztepe 6, Beşiktaş 10 defa gülen taraf olurken, 9 maçta da rakipler sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu karşılaşmalarda Göztepe 24, Beşiktaş ise 33 gol attı. İki takım arasında İzmir'de 21 Ekim 2018'de oynanan son lig maçında Göztepe, Beşiktaş'ı Jerome ve Wallace Reis'in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

EN FARKLI GALİBİYET BEŞİKTAŞ'TAN

Sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar arasında ligdeki en gollü müsabaka 2 Mart 2003 tarihinde oynandı. Bu maçta Beşiktaş sahasında rakibini 7-3'lük skorla mağlup etmişti. Rekabette en farklı galibiyeti ise yine Beşiktaş aldı. Siyah beyazlılar, 15 Aralık 2001 tarihinde İzmir'deki mücadeleyi 6-0 kazanarak en farklı galibiyeti elde etmişti.

Göztepe de en farklı galibiyetini 25 Mayıs 1969 tarihinde 3-0'lık skorla almıştı.

YENİ STATTA YOK YOK

Göztepe'nin yeni stadı Gürel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Türkiye ve Avrupa'da birçok ilki içinde barındıracak. Kulübün eski Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine inşa edilip 34 dönüm alan ve toplam 100 bin metrekare kapalı alanı kapsayan tesis, 218 milyon 900 bin TL'ye mal oldu. Stadın altında 400 araçlık 2 katlı otopark alanı bulunurken, 39 loca, kafeler, restoranlar, ticari alanlar, kulüp ve oyuncak müzeleri, sağlık merkezi ve fitness salonları da halkın kullanımına açılacak. Zemini hibrit çim olan statta led stadyum aydınlatmaları kullanılacak. Stadın çatısı ise eşi benzeri bulunmayan bir konseptte yapıldı. Çatıda ülkemizde ilk olan 600 metrelik yürüyüş parkuru oluşturuldu. Ayakta seyirci uygulamasının faaliyete geçmesiyle Beşiktaş maçı sonrası stat kapasitesi 20 bin 56'dan 25 bine çıkacak. Stadın ticari alanları, müzeleri ve sağlık merkezi ise önümüzdeki aylarda tamamlanacak.

KARTAL'IN 14 YENİLGİSİ BULUNUYOR

Avcı döneminde bu sezon 28 resmi maça çıkan Beşiktaş, 14 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Süper Lig'de 6 defa yenilen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 mağlubiyet aldı. Ligde Avcı yönetiminde 9 kez kazanabilen Beşiktaş, Avrupa ve kupa mücadelesinde ise birer galibiyet elde edebildi.

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

SAVUNMASI KÖTÜ DURUMDA

Avcı'nın teknik direktörlüğünde kötü savunmasıyla dikkati çeken Beşiktaş, yeni dönemde bunu toparlamaya çalışacak.

Siyah-beyazlı takım, kötü sonuçlar aldığı 28 maçta 47 gol yerken 41 gol attı.

SON 9 MAÇ 6 YENİLGİ

Siyah-beyazlı ekip, son 9 resmi karşılaşmada 6 kez mağlup oldu.

Bu periyotta ligde Kasımpaşa'yı 3-2 ve Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Beşiktaş, kupada ise Anagold 24Erzincanspor'a 3-0 üstünlük sağladı.

Siyah-beyazlı takım, söz konusu dönemdeki Süper Lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Fenerbahçe'ye 3-1, Sivasspor'a 2-1 mağlup olurken, kupada ise Anagold 24Erzincanspor'a 2-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise 2 karşılaşmada da 3-2 yenildi.

Son 9 resmi karşılaşmada 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 18 gol gördü.

2020'DE GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, 2020 yılında çıktığı 3 maçta henüz galibiyet alamadı.

Yılın ilk maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, rakibine deplasmanda 3-2 yenildi.

Ligde Sivasspor'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı rövanş mücadelesini de 3-2 yitirdi.

YÖNETİM TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞINDA

Siyah-beyazlı ekipte, özellikle taraftarların istediği Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sergen Yalçın da gündemde bulunuyor.

