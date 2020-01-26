CANLI | Yukatel Denizlispor - Antalyaspor

Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor. Geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a yenilen ev sahibi ekip, Antalyaspor'u yenip orta sıralara yükselmek istiyor. Konuk ekip Antalyaspor ise 3 puan alıp düşme hattından çıkmak istiyor. Yukatel Denizlispor - Antalyaspor maçının tüm detayları...

Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Denizlispor'un 18 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle birlikte 22 puanla 12. sırada bulunuyor. Ayrıca ev sahibi 3 maçtır ligde galip gelemiyor.

Konuk ekip Antalyaspor'un ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 18 hafta sonunda 14 puanla 16. sırada bulunuyor. Akdeniz ekibi ligde 11 maçtır kazanamıyor.

YUKATEL DENİZLİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve İbrahim Bozbey yapıyor. VAR'da ise Özgüç Türkalp ve Ekrem Kan görev alıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

YUKATEL DENİZLİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LER...

Denizlispor: Adam, Zeki, Oğuz, Sackey, Lopes, Onazi, Murawski, Aissati, Olcay, Barrow, Rodallega.

Antalyaspor: Boffin, Mukairu, Kudryashov, Fredy, Yekta, Chico, Celustka, Sinan, Veysel, Bünyamin, Jahovic.

HOROZ'DA 4 EKSİK

Antalyaspor maçı öncesi Denizlispor'da 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Sacko, Mustafa Yumlu ve kaleci Tolgahan Acar'ın yanı sıra, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş müsabakasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Muhammet Özkal maçta forma giyemiyor.

Öte yandan takımda Antalyaspor maçı öncesi 3'er sarı kartı bulunan İsmail Aissati, Zeki Yavru, Modou Barrow ve Radoslaw Murawski ceza sınırında bulunuyor.

AKDENİZ EKİBİNDE 5 EKSİK

Sakatlığı süren Nazım Sangare ve kart cezalıları Hakan Özmert ve Amilton bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca kadro dışı bırakılan Diego Angelo ve Aatif Chahechouhe de karşılaşmada oynayamıyor.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Antalyaspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Denizlispor (3G 3B), rakibine en son Ekim 1996'da mağlup oldu (1-5).

* Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Denizlispor'a mağlup olan Antalyaspor, Eylül 1986'dan bu yana rakibine üst üste iki kez yenilmiyor. Denizlispor, Süper Lig tarihinde Antalyaspor'u aynı sezonda ilk kez iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

* Süper Lig'de üç haftadır galibiyet alamayan Denizlispor'un (1B 2M), Mehmet Özdilek göreve geldikten sonra dört maçlık serisi bulunmuyor.

* Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın sekizinden mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor (3B), son iki karşılaşmayı toplam sekiz gol yiyerek kaybetti.

* Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son altı maçta sırasıyla bir yenilgi, bir beraberlik alan Antalyaspor (3B 3M), son karşılaşmasında Gaziantep FK ile berabere kalmıştı.

* Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de en az gol atan iki takımdan biri (15; Ankaragücü ile birlikte). Denizlispor ise şu ana kadar rakip kalelere en az isabetli şut gönderen ekip konumunda (55).

* Bu sezon Süper Lig'de maçları en uzun süre berabere giden takım Denizlispor (947 dakika), en kısa süre berabere giden ekip Antalyaspor (588 dakika).

* Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'dan (4) daha fazla gol attığı tek takım Beşiktaş (6).

* Denizlispor forması giyen Olcay Şahan'ın Süper Lig kariyerinde Gençlerbirliği'nin (5) ardından filelerini en fazla havalandırdığı takım Antalyaspor (4).

* Antalyaspor'un bu sezon deplasmanda attığı beş gol dört farklı oyuncudan gelirken; iki gol kaydeden tek isim Serdar Özkan.