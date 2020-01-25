Süper Lig'in 19. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya gelecek. Düşme hattında bulunan iki takımın mücadelesina sahne olacak karşılaşmada alınacak 3 puan, iki takım açısından da büyük bir önem arz ediyor. Peki Hes Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tüm detayları...

Süper Lig'in 19. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Kayserispor'un 19 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle birlikte 10 puanla son sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılıların ayrıca 4 maçlık yenilgi serisi bulunuyor.

Konuk ekip Ankaragücü'nün ise 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 19 hafta sonunda 12 puanla 17. sırada yer alıyor. Konuk ekip Ankaragücü'nün ise 12 maçlık kazanamama serisi bulunuyor.

HES KABLO KAYSERİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Candaş Elbil yapacak. VAR'da ise Suat Arslanboğa ve Kutluhan Bilgiç yer alacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den CANLI yayınlanacak.

HES KABLO KAYSERİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER...

Kayserispor: İsmail, Emre Taşdemir, Pedro, Lopes, Emre Demir, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Oğuzhan, Gustavo, Mario

Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Faty, Kitsiou, Canteros, İlhan, Orgill

SAKATLIKLARDA SON DURUM

Kayserispor'da sakatlıkları süren Lung, Eray İşcan, Levent Gülen forma giyemeyecek. Ayrıca kart cezaları bulunan Djedje, Kvrzic ve Hasan Hüseyin Acar da bu karşılaşmada olmayacak.

Başkent ekibinde ise, Scarione ve Orgill'in durumu maç saatinde netleşecek. Alperen Kuyubaşı'nın da kart cezası bulunuyor...

36. KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Süper Lig'in 19. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü 36. kez karşılaşacak.

Geride kalan 35 maçta Hes Kablo Kayserispor 14 kez kazanırken, Ankaragücü ise 11 kez kazandı. 10 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor 57 gol atma başarısı gösterirken Ankaragücü ise 44 gol atabildi. İki takım arasındaki en gollü maç 1997-1998 sezonunda oynandı. 9 golün atıldığı maçı Ankaragücü 6-3 kazanmıştı. Kayserispor'un elde ettiği en farklı galibiyet ise 2011-2012 sezonunda 5-0'lık sonuç oldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ev sahibi takım 3-1 kazanmıştı.