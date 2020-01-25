Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 19. haftasındaki kritik maçta Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ligde son üç maçından galibiyetle ayrılan ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği HES Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Fenerbahçe, Başakşehir'i yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Hafta içi Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor ile golsüz berabere kalıp kupaya veda eden Medipol Başakşehir ise rakibini mağlup ederek zorlu Kadıköy deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak. Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Fenerbahçe - Başakşehir maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak.

Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. İkinci sıradaki rakibinin 2, lider Demir Grup Sivasspor'un ise 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak.

Bu sezon ligde Kadıköy'de çıktığı 8 maçın 6'sını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'la berabere kalıp Antalyaspor'a kaybetti.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK HASAN ALİ KALDIRIM

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi tek futbolcu dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, bu maçta da forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç, Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriç

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Crivelli, Elia