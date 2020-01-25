CANLI | Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. Düşme hattının hemen üstünde bulunan Kasımpaşa için 3 puan kritik önem arz ediyor. Alanyaspor için ise 3 puan Avrupa sıralamalarında iddialı olmak demek. Maçın tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Kasımpaşa'nın 18 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle birlikte 15 puanla 15. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Alanyaspor'un ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 18 hafta sonunda 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

KASIMPAŞA - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi Özgür Yankaya yönetiyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını Kamil Çeitn ve Mehmet Metin yapıyor. VAR'da ise Volkan Bayarslan ve Çağdaş Altay görev yapıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den CANLI yayınlanıyor.





KASIMPAŞA - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER...

Kasımpaşa: Fatih, Hadadi, Brecka, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Koita.

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cisse.

Ev sahibi Kasımpaşa son 3 maçta yenilerek düşüşünü sürdürdü. Alanyaspor ise 4 maçlık yenilmemezlik serisi bulunurken son 3 maçını kazandı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam ve Loret Sadiku karşılaşmada forma giyemiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Aytemiz Alanyaspor 4-1 kazanmıştı.