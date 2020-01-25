25 Ocak 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

CANLI | Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

CANLI | Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 Giriş Tarihi: 25.01.2020

'in 19. haftasında sahasında Aytemiz 'la karşı karşıya geliyor. Düşme hattının hemen üstünde bulunan Kasımpaşa için 3 puan kritik önem arz ediyor. Alanyaspor için ise 3 puan Avrupa sıralamalarında iddialı olmak demek. Maçın tüm detayları haberimizde...

'in 19. haftasında evinde Aytemiz 'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Kasımpaşa'nın 18 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle birlikte 15 puanla 15. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Alanyaspor'un ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 18 hafta sonunda 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

KASIMPAŞA - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi yönetiyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını Kamil Çeitn ve Mehmet Metin yapıyor. VAR'da ise ve Çağdaş Altay görev yapıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den CANLI yayınlanıyor.


KASIMPAŞA - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER...

Kasımpaşa: Fatih, Hadadi, Brecka, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Koita.

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cisse.

Ev sahibi Kasımpaşa son 3 maçta yenilerek düşüşünü sürdürdü. Alanyaspor ise 4 maçlık yenilmemezlik serisi bulunurken son 3 maçını kazandı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam ve Loret Sadiku karşılaşmada forma giyemiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 4-1 kazanmıştı.

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