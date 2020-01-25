25 Ocak 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

CANLI | Hes Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü

CANLI | Kayserispor - Ankaragücü
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 Giriş Tarihi: 25.01.2020

'in 19. haftasında sahasında 'yle karşı karşıya geliyor. Düşme hattında bulunan iki takımın mücadelesine sahne olacak karşılaşmada alınacak 3 puan, iki takım açısından da büyük bir önem arz ediyor. Maçın tüm detayları haberimizde...

'in 19. haftasında sahasında 'nü ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Kayserispor'un 19 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle birlikte 10 puanla son sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılıların ayrıca 4 maçlık yenilgi serisi bulunuyor.

Konuk ekip 'nün ise 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 19 hafta sonunda 12 puanla 17. sırada yer alıyor. Konuk ekip Ankaragücü'nün ise 12 maçlık kazanamama serisi bulunuyor.

HES KABLO KAYSERİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 14.00'te başladı. Mücadeleyi yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Candaş Elbil yapıyor. VAR'da ise Suat Arslanboğa ve yer alıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den CANLI yayınlanıyor.

HES KABLO KAYSERİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER...

Kayserispor: İsmail, Emre Taşdemir, Pedro, Lopes, Emre Demir, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Oğuzhan, Gustavo, Mario

Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Faty, Kitsiou, Canteros, İlhan, Orgill

SAKATLIKLARDA SON DURUM

Kayserispor'da sakatlıkları süren Lung, , forma giyemiyor. Ayrıca kart cezaları bulunan Djedje, Kvrzic ve Hasan Hüseyin Acar da bu karşılaşmada yoklar.

Başkent ekibinde ise, Alperen Kuyubaşı'nın kart cezası bulunuyor...

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