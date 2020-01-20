Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İlk devrenin son mücadelesinde Rizespor sahasında Fenerbahçe ile oynamış ve mücadeleyi 2-1 kaybetmişti. Konuk ekip Gençlerbirliği ise Beşiktaş deplasmanında sahne almış ve müsabakadan 4-1 mağlup ayrılmıştı. Peki Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak ve muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maçın tüm ayrıntıları...

Süper Lig'de 18. haftanın kapanış karşılaşmasında Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Hareketli geçmesi beklenen müsabaka öncesi ev sahibi Rizespor'un 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. 20 puanla 12 sırada yer alıyor.

Başkent ekibi ise 17 hafta sonunda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle birlikte 18 puanla 13. sırada bulunuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Erbil yapacak. Dev müsabaka beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Rizespor: Gökhan - Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Harmash, Boldrin, Umar, Samudio, Skoda.

Gençlerbirliği: Ertaç – Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Berat, Candeias, Sefa, Stancu, Sio.

Çaykur Rizespor'da cezalı Vetrih ve Oğulcan Çağlayan karşılaşmada forma giyemeyecek.

İç Anadolu ekibinde ise sakatlığı süren Arda Kızıldağ ve cezalılar Yasin Pehlivan ile Nadir Çiftçi forma giyemeyecek.

MAÇ ÖNCESİ SON BİLGİLER (OPTA)

* Gençlerbirliği ile oynadığı son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan Rizespor (2M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 17 karşılaşmada alabilmişti (5B 8M)

* Rizespor'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Gençlerbirliği (1B 2M), tek galibiyetini 2015/16 sezonunda aldı (3-2).

* Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Rizespor, daha uzun bir seriyi en son ligden düştüğü 2016/17 sezonunda yaşamıştı (üç yenilgi).

* Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını toplamda dokuz gol yiyerek kaybetti (2-5 vs Fenerbahçe & 1-4 vs Beşikta��).

* Süper Lig'in ilk yarısında Ankaragücü'nün (8) ardından en fazla kafa golü yiyen iki ekip Rizespor ve Gençlerbirliği (altışar).

* Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği (15 puan). Rizespor ise skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalardan puan çıkaramayan tek ekip (9M).

* Rizespor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördünde Oğulcan Çağlayan'ın doğrudan katkısı var (2 gol & 2 asist).

* Fernando Boldrin, Gençlerbirliği'ne karşı sahaya çıktığı üç Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

* Bogdan Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de çıktığı son altı maçta (8 gol) ve son iki dış saha karşılaşmasında (3 gol) gol atmayı başardı.

* İsmail Kartal teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımları konuk ettiği iki Süper Lig maçını da kazandı (Fenerbahçe 1-0 Galatasaray & Gaziantepspor 3-2 Bursaspor).