19 Ocak 2020, Pazar

SÜPER LİG

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm bilgiler...
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 Giriş Tarihi: 19.01.2020

'in 18. haftasında evinde 'yla karşı karşıya gelecek. İlk devrenin son karşılaşmasında Kayserispor'u 6-2'lik farkla geçen Trabzonspor, devre arasına kazanarak girmişti. Konuk ekip Kasımpaşa ise Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup olmuştu. Peki Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak ve muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maçın tüm detayları...

'in 18. haftasında sahasında 'yı ağırlayacak. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma öncesi Trabzonspor'un 17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle birlikte 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 17 hafta sonunda 15 puanla 15. sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Yusuf, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth.

Kasımpaşa: Fatih Öztürk - Doğucan Haspolat, Fernandes, Brecka, Özgür Çek, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Thiam.

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Ahmet Canbaz ve Abdulkadir Ömür forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinin yıldız oyuncusu Sturridge'nin durumu maç saati belli olacak.

Konuk ekipte ise Yusuf ve Pavelka'nın sakatlıkları sürüyor.

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