Galatasaray - Yukatel Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. İlk devrenin son maçında Antalyaspor'u 5-0 yenen Galatasaray devre arasına moralli girmişti. Yukatel Denizlispor ise Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen, karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlanmıştı. Peki Galatasaray - Yukatel Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak ve muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maça dair tüm bilgiler...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma öncesi Galatasaray'ın 17 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle birlikte 27 puanla 7. sırada bulunuyor.

Denizlispor ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. 17 hafta sonunda 22 puanla 11. sırada bulunuyor.

GALATASARAY - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücedele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Galatasaray: Muslera - Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Emre, Feghouli, Falcao.

Denizlispor: Stachowiak - Zeki, Mustafa, Oğuz, Lopes, Aissati, Murawski, Olcay, Sacko, Recep, Rodallega.

Galatasaray'da sakatlıkları süren Luyindama ve Andone karşılaşmada forma giyemeyecek. Rahatsızlığını tam atlatamayan Onyekuru'nun ve kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin de kadroya alınması beklenmiyor.

Denizlispor'da ise cezalı Barrow forma giyemeyecek. Ayrıca Zakarya, Bergdich ve Isaac Sackey'in sakatlıkları sürüyor.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

* Denizlispor'u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray (2B), bu galibiyetlerin dördünde rakibine dörder gol attı.

* Galatasaray ile oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Denizlispor (4B 9M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı (2-0).

* Süper Lig'de oynadığı son altı maçtan sekiz puan çıkarabilen Galatasaray (2G 2B 2M), daha önceki dört karşılaşmada dokuz puan toplamıştı (3G 1M).

* Mehmet Özdilek göreve geldikten sonra Süper Lig'de çıktığı beş deplasmanın üçünden galibiyetle ayrılan Denizlispor (1B 1M), aynı sayıda dış saha galibiyetini daha önceki 26 karşılaşmada alabilmişti (4B 19M).

* Galatasaray, 2000/01'den (0-2 vs Denizlispor) bu yana Süper Lig'in 18'inci haftalarında oynadığı hiçbir iç saha maçını kaybetmiyor (7G 1B).

* Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en büyük bölümünü deplasman maçlarında alan takım Denizlispor (%68.2; 15/22).

* Galatasaray iç sahada oynadığı son altı Süper Lig maçının beşinde ve son üç karşılaşmada penaltı golü attı.

* Süper Lig'de rakip kaleye çektiği son üç şutun ikisi gol olan Galatasaray santrforu Radamel Falcao, daha önceki 13 şutunda sadece bir gol bulabilmişti.

* Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktığı yedi maçta üç gol atan Hugo Rodallega, bu gollerin ikisini son iki karşılaşmada kaydetti.

* Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Nisan 2011'den (Antalyaspor 3-0 Galatasaray) bu yana Galatasaray'ı Süper Lig'de yenemiyor (4B 5M).