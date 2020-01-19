CANLI | Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında lider Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geliyor. İlk devrenin son karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 4-1'lik farkla geçen Beşiktaş, devre arasına kazanarak girmişti. Konuk ekip Demir Grup Sivasspor ise Göztepe'yi 1-0 mağlup etmişti. Maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın 17 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle birlikte 30 puanla 6. sırada bulunuyor.

Lider Demir Grup Sivasspor'un ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. 17 hafta sonunda 37 puanla liderliği göğüslüyor. Ayrıca konuk ekibin 9 maçlık yenilmemezlik serisi bulunuyor.





BEŞİKTAŞ - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Nkoudou, Ljajic, Burak

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Ziya, Erdoğan, Emre, Yatabare

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Douglas,, Dorukhan ve Lens forma giyemiyor. Ayrıca cezası bulunan Victor Ruiz de bu karşılaşmada yok.

Demir Grup Sivasspor'da Rybalka ve Fernando'nun dev karşılaşma öncesi sakatlıkları sürüyor. Mert Hakan Yandaş ise sarı kart cezalısı...