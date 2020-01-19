CANLI | Antalyaspor - Göztepe

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Akdeniz ekibi, ikinci devreye kazanarak moralli başlamak istiyor. Göztepe ise devre arasında girmeden son maçında Demir Grup Sivasspor'a kaybetmişti. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu. Maça dair tüm bilgiler ve canlı anlatım aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Antalyaspor geride kalan 17 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle birlikte 14 puanla 17. sırada bulunuyor. Akdeniz temsilcisi ayrıca Süper Lig'de 10 haftadır kazanamıyor.

Göztepe ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunuyor. 17 hafta sonunda 23 puanla 10. sırada bulunuyor.





ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Özgür Ertem yapıyor. Mücedele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ...

Antalyaspor: Ruud Boffin, Celustka, Grando, Diego Angelo, Kudriashov, Hakan, Charles, Aatif, Amilton, Doğukan Sinik, Blanco.

Göztepe: Beto, Murat, Schwechlen, Borges, Berkan Emir, Castro, Soner, Napoleoni, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Jerome.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Bahadır Öztürk ve Harun Kavaklıdere bu maçta forma giyemiyor.

Göztepe'de ise cezalı Titi forma giyemiyor. Ayrıca Poko, Alpaslan, Atınç ve Reis'in sakatlıkları sürüyor.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

* Süper Lig tarihinde Göztepe'yi konuk ettiği dört maçın üçünü kazanan Antalyaspor (1M), bu galibiyetleri gol yemediği karşılaşmalarda aldı.

* Antalyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçında üç galibiyet alan Göztepe (2M), daha önceki dört karşılaşmada rakibini mağlup edememişti (1B 3M).

* Ligde 10 maçtır galibiyete hasret olan Antalyaspor (3B 7M), Süper Lig'den düştüğü 2013/14 sezonundan (14 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

* Süper Lig'de çıktığı son iki deplasmandan yenilgiyle ayrılan Göztepe, daha önceki dokuz dış saha karşılaşmasında aynı sayıda mağlubiyet almıştı (4G 3B).

* Göztepe, 1981/82'den (1-0 vs Diyarbakırspor) bu yana Süper Lig'de sezonun ikinci yarılarında oynadığı ilk maçları kazanamıyor (2B 3M).

* Bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında en az isabetli şut çeken (19) ve en düşük gol beklentisi yakalayan (5.89 xG) takım Göztepe.

* Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası içinden en az gol atan iki takım Antalyaspor ve Göztepe (12'şer).

* Antalyaspor'un bu sezon iç sahada attığı 10 gol dokuz farklı oyuncudan gelirken; rakip filelere iki gol gönderen tek isim Gustavo Blanco.

* Göztepe forması giyen Serdar Gürler'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı dört takımdan biri Antalyaspor (4; Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Karabükspor ile birlikte).

* Serdar Gürler, Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son beş golün dördüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).