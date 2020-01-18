Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler, CANLI yayın bilgileri...

Süper Lig'de ikinci yarının açılış haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve devre arasına 31 puanla 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ilk yarının sonlarında çizdiği yükselen grafiğini ikinci yarıda da sürdürmek istiyor. Gaziantep temsilcisi ise taraftarının desteğiyle zorlu rakibini mağlup ederek üst sıraları zorlamayı amaçlıyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 18 Ocak Cumartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMDAKİ SON GELİŞMELER

Gaziantep ekibinde bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Mehmet Erdem Uğurlu ile Furkan Soyalp'ın tedavilerinin tamamlandığı ve sakatlıktan çıktığı öğrenilirken, Fenerbahçe maçında teknik heyetin görev vermesi halinde kadroda yer alabilecekleri bildirildi. Öte yandan sakatlıkları süren Abdul Aziz Tetteh ve Muğdat Çelik'ten ise bu haftada da yararlanılamayacak.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses mücadelede forma giyemeyecekken Adil Rami, Miha Zajc ile henüz lisansı çıkmayan Simon Falette maç kadrosuna alınmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün ise durumu yapılacak son antrenman öncesi belli olacak. Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muriqi, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Kana-Biyik, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Diarra, Jefferson, Raman Chibsah, Junior Morais, Kayode, Kenan Özer

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ (OPTA)

- Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezonun ilk yarısında karşılaştı. İstanbul'da oynanan maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrılan sarı lacivertli ekip, rakibine bu sezonki en farklı yenilgisini yaşatmıştı.

- Süper Lig'de oynadığı son üç maçın ikisini kazanan Gaziantep FK (1B), daha önceki dokuz haftada sadece bir galibiyet alabilmişti (4B 4M).

- Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Fenerbahçe (2B 2M), tek galibiyetini son karşılaşmada Rizespor'u yenerek aldı (2-1). Sarı lacivertli ekibin bu sezon dış sahada üst üste iki galibiyeti bulunmuyor.

- Fenerbahçe, 2001/02'den (0-1 vs Samsunspor) bu yana Süper Lig'de sezonun ikinci yarılarında oynadığı ilk maçları kaybetmiyor (11G 6B).

- 2019/20 Süper Lig sezonunda rakip ceza sahalarında maç başına topla en fazla buluşan takım Fenerbahçe (28.3), en az buluşan ekip Gaziantep FK (13.4).

- Süper Lig'in ilk yarısında skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe (10 puan). Gaziantep FK ise öne geçtiği karşılaşmaların sadece birinden yenilgiyle ayrıldı (6G 4B).

- Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe (9), geçen sezonun tamamında bu şekilde altı gol bulabilmişti.

- Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzunda Olarenwaju Koyode'nin doğrudan katkısı var (6 gol & 3 asist).

- Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de iki golü bulunan Deniz Türüç, bu iki golü de son iki deplasman maçında kaydetti (vs Sivasspor & Rizespor).

- Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu üç maçta galip gelemedi (1B 2M) ve kalesinde toplam 13 gol gördü.