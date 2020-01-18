CANLI | Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor

Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor, Bhçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Her iki takımın da mutla 3 puan parolasıyla sahaya çıktığı mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor lig tarihinde 8. kez karşılaşıyor.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek. Süper Lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaşan iki takım, yarın 8. randevuda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan 7 müsabakada Hes kablo Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 4 kez kazandı. İki takım arasındaki 1 maç da berabere bitti. Sarı Kırmızılılar, rakibine 7 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0

İLK 11''LER



Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Campos, Cisse

Kayserispor: İsmail, Mert, Rienstra, Yasir, Kvrzic, Situm, Hasan Hüseyin, Aksel, Dja Djedje, Enver Cenk, Mesanovic

ALİ PALABIYIK'IN ALANYASPOR VE KAYSERİSPOR KARNESİ

Ligin ikinci yarısı için başarı çıtasını yükseltmek isteyen Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor, karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanan müsabakayı Ali Palabıyık yönetiyor. Ankara Bölgesi Üst Klasman Hakemi Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapıyor. Maçın 4.hakemi Bilal Köseoğlu olarak açıklandı. Bu maçın VAR Hakemi Özgüç Türkalp olurken, AVAR Hakemi ise Yasin Kol olarak belirlendi.

Alanyaspor karnesi

Ankaralı Ali Palabıyık, bugüne kadar Alanyaspor'un 11 maçını yönetti. Akdeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet 4 beraberlik 4 yenilgi elde etti. Bu sezon 10 müsabaka yöneten Ali Palabıyık, ilk kez Alanyaspor maçında düdük çalıyor. Alanyaspor, Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda şu sonuçları aldı:

Alanyaspor-Başakşehir 1-1

Akhisarspor-Alanyaspor 0-4

Alanyaspor-Fenerbahçe 2-3

Alanyaspor-Konyaspor 2-3

Balıkesirspor-Alanyaspor 0-0

Elazığspor-Alanyaspor 1-0

Alanyaspor-Fethiyespor 2-0

Alanyaspor-Göztepe 1-1

Alanyaspor-Marmaris 2-2

Alanyaspor-Ünyespor 2-1

Alanyaspor-Bucaspor 1-2

Kayserispor karnesi

39 yaşındaki hakem, Hes Kablo Kayserispor'un 10 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 4 galibiyet 4 yenilgi elde ederken 2 kez de berabere kaldı. Ali Palabıyık, bu sezon ilk kez bir Kayserispor maçı yönetiyor Ali Palabıyık yönetimindeki maçlarda Kayserispor'un aldığı sonuçlar şu şekilde:

Trabzonspor-Kayserispor 4-0

Kayserispor-Sivasspor 1-1

Kayserispor-Konyaspor 2-1

Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Eskişehirspor 0-0

Kayserispor-Elazığspor 1-0

Adana DS-Kayserispor 2-1

Bursaspor-Kayserispor 2-0

Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Antalyaspor 0-1