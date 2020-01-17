MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de ikinci devre resmen başlıyor... İkinci devrenin açılış maçında MKE Ankaragücü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Düşme hattında bulunan iki takımın mücadelesine sahne olacak dev karşılaşma, büyük bir çekişmeye sahne olacak. Peki MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de ikinci devrenin açılış karşılaşması 'İç Anadolu Derbisi'yle başlıyor... Ankaragücü evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Geride kalan 18 haftada ev sahibi 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 12 puan topladı ve 17. sırada kendine yer buldu.

Konuk ekip Konyaspor ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 15 puan toplayarak 15. sırada yer aldı.

MKE ANKARAGÜCÜ - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çavuş yapacak. İç Anadolu Derbisi beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER...

Ankaragücü: Korcan - Alihan, Kulusic, Pazdan, Pinto, Kitsou, Sedat, Faty, Cebrail, Canteros, İlhan

Konyaspor: Serkan - Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Thuram

Başkent ekibinde cezalı Orgill maçta forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakatlığı devam eden Ferhat Öztorun ve cezalı bulunan Ali Turan bu maçta formalarını terletemeyecek.

MAÇ ÖNCESİ SON BİLGİLER (OPTA)

* Konyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Ankaragücü (2G 2B), daha önceki beş karşılaşmada rakibinden puan alamamıştı.

* Ankaragücü deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Konyaspor (1B 1M), daha önceki dokuz karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti (2B 6M).

* Ankaragücü ile oynadığı son üç karşılaşmada da gol yemeyen Konyaspor, Süper Lig tarihinde rakibine karşı ilk kez dört maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

* Süper Lig'de devam eden en uzun galibiyet hasretine sahip üç takımdan ikisi Ankaragücü (11) ve Konyaspor (10; Antalyaspor ile birlikte).

* Konyaspor, Süper Lig'de mücadele ettiği son sekiz sezonun sadece birinde ikinci yarının ilk maçını kaybetti (5G 2B).

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen takım Ankaragücü (8). Ligin ilk yarısında rakip kaleye en az kafa şutu gönderen ekip olan Konyaspor'un (15) ise bu şekilde sadece iki golü var.

* Süper Lig'in ilk yarısında Ankaragücü'nün yediği gollerin %91'i ceza sahası içinden gelirken (31/34); Konyaspor gollerinin en büyük bölümünü bu alandan buldu (%93; 14/15).

* Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Stelios Kitsiou'nun doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).

* Ankaragücü formasıyla çıktığı son Süper Lig maçında iki gol atan Oscar Scarione (vs Denizlispor), daha önceki 21 karşılaşmada rakip filelere tek gol gönderebilmişti.

* Son üç deplasman maçında iki gol atan Konyaspor oyuncusu Deni Milosevic, Süper Lig kariyerinde daha önce çıktığ�� 54 dış saha karşılaşmasında bir gol sevinci yaşayabilmişti.

* Aykut Kocaman, Aralık 2010'dan bu yana Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaştığı beş maçı da kaybetmedi (3G 2B).