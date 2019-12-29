Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligde orta sıralarda bulunan iki takım da devreye galibiyetle girmek istiyor. Kritik mücadele öncesi Gaziantep 23 puanla 10. sırada yer alırken, Yeni Malatyaspor ise rakibinin iki sıra üstünde 26 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maçla ilgili tüm bilgiler...

Süper Lig'de ilk yarının son maçları oynanırken, Gaziantep FK sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi her iki takım da ocak ayına moralli girmek istiyor.

GAZİANTEP FK-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep'in Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maç saat 16.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Bahatttin Şimşek görev yapacak. VAR odasında ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Papy, Tosca, Morais, Kenan, Diarra, Jeferrson, Güray, Kayode

Sakat: Muğdat, Furkan, Tetheh, Mehmet Erdem

Cezalı: Yok

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Rahman, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Guilherme, Gökhan, Fofana, Jahovic

Sakat: Eren, Issam, Acquah

Cezalı: Yok

GÖKHAN TÖRE KADRODAN ÇIKARTILDI

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre'nin sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Töre'nin durumuna ilişkin şöyle denildi:

Kulüp doktorumuz Nevzad Denerel'in yapmış olduğu açıklamaya göre, sağ bacak alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre, antrenmanı yarıda bırakmıştır. Yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda kas içi kanama tespit edilmiş olup maçın kadrosunda yer alamayacaktır.

YENİ MALATYA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Sarı-siyahlılar, idmanın ardından Gaziantep'e gitti.

Sakatlıkları bulunan Eren Tozlu, Issam Chebake, Afriyie Acquah ile oğlunun yaşadığı kaza sonrası izin alarak ülkesi Ekvador'a giden Arturo Mina, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosunda yer almayacak.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER (OPTA)

*Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı kazanan Gaziantep FK, lig tarihindeki ilk üç maçlık galibiyet serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

*Son yedi haftada bir maç kazanabilen Yeni Malatyaspor (4B 2M), tek galibiyetini deplasmandaki son karşılaşmasında Beşiktaş'ı yenerek aldı. Malatya ekibi, Süper Lig tarihinde şu ana kadar üst üste iki dış saha maçı kazanamadı.

*Bu sezon deplasmanda Yeni Malatyaspor'dan (15) daha fazla gol atan tek takım Sivasspor (16). Gaziantep FK ise iç sahada oynadığı sekiz Süper Lig maçının sadece birinde kalesinde gol görmedi.

*Süper Lig'in ilk 16 haftasında duran toptan en fazla gol bulan iki takımdan biri Gaziantep FK (10; Beşiktaş ile birlikte).

*2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalarında en fazla gol atan takım olan Yeni Malatyaspor'un (14), deplasmanda kaydettiği son altı golün beşi 83'üncü dakika ve sonrasında geldi.

*Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son dokuz golün sekizinde Olarenwaju Kayode'nin doğrudan katkısı var (5 gol & 3 asist).

*Gaziantep FK'nın Süper Lig'de oynadığı son maçta iki gole katkı sağlayan Kenan Özer (1 gol & 1 asist vs Kasımpaşa), aynı sayıda gol katkısını daha önceki 44 karşılaşmada yapabilmişti (1 gol & 1 asist).

*Bu sezon Süper Lig'de rakip kaleye çektiği ilk 15 isabetli şutun dokuzu gol olan Adis Jahovic, son altı isabetinde rakip fileleri sadece bir kez havalandırabildi (Beşiktaş maçındaki penaltı golü).

*Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu sezon Süper Lig'de en az bir maça çıkan 402 oyuncudan daha fazla sarı kart gördü (5).

*Teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı çıktığı 17 maçta da gol sevinci yaşayan Sergen Yalçın, son 11 karşılaşmada mağlubiyet almadı (5G 6B).