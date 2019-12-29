CANLI | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ligde orta sıralarda bulunan iki takım da devreye galibiyetle girmek istiyor. Kritik mücadele öncesi Gaziantep 23 puanla 10. sırada yer alırken, Yeni Malatyaspor ise rakibinin iki sıra üstünde 26 puanla 7. sırada bulunuyor. İşte Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının tüm ayrıntıları ve maçın canlı anlatımı...

Süper Lig'de ilk yarının son maçları oynanırken, Gaziantep FK sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi her iki takım da ocak ayına moralli girmek istiyor.

GAZİANTEP FK-YENİ MALATYASPOR MAÇI HAKEMİ

Gaziantep'in Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı hakem Bahatttin Şimşek yönetiyor. VAR odasında ise Mustafa Öğretmenoğlu var.





GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER...

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Jefferson, Diarra, Güray, Kayode, Kenan

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Mustafa, Hadebe, Sakıb, Robin, Murat, Guilherme, Donald, Bifouma, Jahovic

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER (OPTA)

*Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı kazanan Gaziantep FK, lig tarihindeki ilk üç maçlık galibiyet serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

*Son yedi haftada bir maç kazanabilen Yeni Malatyaspor (4B 2M), tek galibiyetini deplasmandaki son karşılaşmasında Beşiktaş'ı yenerek aldı. Malatya ekibi, Süper Lig tarihinde şu ana kadar üst üste iki dış saha maçı kazanamadı.

*Bu sezon deplasmanda Yeni Malatyaspor'dan (15) daha fazla gol atan tek takım Sivasspor (16). Gaziantep FK ise iç sahada oynadığı sekiz Süper Lig maçının sadece birinde kalesinde gol görmedi.

*Süper Lig'in ilk 16 haftasında duran toptan en fazla gol bulan iki takımdan biri Gaziantep FK (10; Beşiktaş ile birlikte).

*2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalarında en fazla gol atan takım olan Yeni Malatyaspor'un (14), deplasmanda kaydettiği son altı golün beşi 83'üncü dakika ve sonrasında geldi.

*Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son dokuz golün sekizinde Olarenwaju Kayode'nin doğrudan katkısı var (5 gol & 3 asist).

*Gaziantep FK'nın Süper Lig'de oynadığı son maçta iki gole katkı sağlayan Kenan Özer (1 gol & 1 asist vs Kasımpaşa), aynı sayıda gol katkısını daha önceki 44 karşılaşmada yapabilmişti (1 gol & 1 asist).

*Bu sezon Süper Lig'de rakip kaleye çektiği ilk 15 isabetli şutun dokuzu gol olan Adis Jahovic, son altı isabetinde rakip fileleri sadece bir kez havalandırabildi (Beşiktaş maçındaki penaltı golü).

*Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu sezon Süper Lig'de en az bir maça çıkan 402 oyuncudan daha fazla sarı kart gördü (5).

*Teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı çıktığı 17 maçta da gol sevinci yaşayan Sergen Yalçın, son 11 karşılaşmada mağlubiyet almadı (5G 6B).