CANLI | Demir Grup Sivasspor - Göztepe

Süper Lig'in 17. haftasında lider Demir Grup Sivasspor sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi kırmızı-beyazlı ekip 34 puanla zirvede yer alırken, Göztepe 23 puanla 9. sırada bulunuyor. Sivasspor ligin ilk yarısını lider bitirmeyi garantiledi. İşte maçın canlı anlatımı ve tüm detaylar...

Süper Lig'de ilk yarının son maçına çıkan Demir Grup Sivasspor, Göztepe karşılaşması öncesinde devreyi lider kapatmayı garantiledi. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans çizerek zirveye kurulan kırmızı-beyazlı takım sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Bilindiği gibi İzmir ekibi son olarak Galatasaray'ı mağlup etmişti.

SİVASSPOR-GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Lig lideri Sivasspor'un Yeni 4 Eylül Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacağı mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. VAR'da ise Özgür Yankaya görev yapıyor.

SİVASSPOR-GÖZTEPE MAÇININ 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Baiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Fernando, Emre, Yatabare

Göztepe: Beto, Murat, Reis, Leo, Berkan, Soner, Castro, Napoleoni, Halil, Mossoro, Deniz

GÖZTEPE'DE 6 EKSİK VAR

Müsabaka için Sivas'a giden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra cezalı Titi, Lamine Gassama ve Cameron Jerome forma giyemiyor. Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 4 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde de 7 gol gördü.

SİVAS'TA İKİ İSİM İDMANA KATILMADI

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaklaşık 2 saat süren Göztepe maçı antrenmanı, yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira katılmadı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından yaklaşık 2 saat süren antrenman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira katılmadı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER (OPTA)

*Süper Lig tarihinde Göztepe ile oynadığı dört maçtan dört puan çıkaran Sivasspor (1G 1B 2M), bu puanları son iki karşılaşmada aldı (1G 1B).

*Sivasspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının üçünde gol atan Göztepe (toplam 7), rakibine karşı tek yenilgisini fileleri havalandıramadığı tek karşılaşmada aldı (0-2).

*Bu sezon iç sahada yenilgi almayan tek takım olan Sivasspor (7G 1B), aynı zamanda en fazla puan toplayan Süper Lig ekibi konumunda (22).

*Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Göztepe (1M), tek yenilgisini son karşılaşmada aldı (1-3 vs Gençlerbirliği). İzmir ekibinin bu sezon dış sahada üst üste iki mağlubiyeti yok.

*Sivasspor bu maçtan galibiyetle ayrılırsa, ilk yarılar itibarıyla Süper Lig tarihinde ulaştığı en yüksek puanı egale edecek (37; 2007/08 & 2008/09).

*Süper Lig'in ilk 16 haftasında Galatasaray'ın (%26.9; 7/26) ardından girdiği net gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi en düşük takım Göztepe (%27.3; 9/33).

*Bu sezon Süper Lig'de penaltı golü olmayan iki takımdan biri olan Sivasspor (Alanyaspor ile birlikte), Şubat 2019'dan (vs Akhisarspor) bu yana penaltı golü atamıyor.

*Sivasspor forması giyen Mustapha Yatabare, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta dört gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Serdar Gürler'in doğrudan katkısı var (2 gol & 2 asist).Teknik direktörlük kariyerinde Göztepe'ye rakip olduğu dört maçın sadece birini kazanan Rıza Çalımbay (2B 1M), tek galibiyetini Mart 2002'de aldı (Denizlispor 2-1 Göztepe).