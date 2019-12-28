MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor | CANLI

Süper Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgilerim haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Ankaragücü - Denizlispor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in son haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Geride kalan 16 haftada Denizlispor 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda aldığı 21 puan ile 11. sırada bulunuyor. Başkent ekibi ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 11 puan topladı ve 17. sırada. İşte mücadele öncesi son dakika gelişmeleri ve maça dair önemli notlar...

Eryaman Stadyumu'nda saat 15.00'te oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.





İLK 11'LER:

Ankaragücü: Korcan, Tiago Pinto, Alihan, Cebrail, Pazdan, Kitsiou, Canteros, Faty, Sedat, İlhan, Orgill

Denizlispor: Adam Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz, Mustafa, Sackey, Sacko, Olcay, Murwaski, Aissati, Barrow, Rodallega

EKSİK OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte cezalı Kulusic ve sakatlığı bulunan Yalçın görev alamayacak.

Denizlispor'da ise sakatlığı süren Bergdich ve cezası bulunan Lopes forma giyemeyecek.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

* Süper Lig tarihinde Denizlispor'u konuk ettiği 19 maçın 18'inde gol atan Ankaragücü, rakibine sadece Aralık 1986'da mağlup oldu (11G 7B).

* Ankaragücü ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor (3B 3M), Mart 2007'den (1-0) bu yana rakibini mağlup edemiyor.

* Süper Lig'in son sekiz haftasında sadece iki puan toplayabilen Ankaragücü (2B 6M), bu puanları son iki karşılaşmada aldı.

* Süper Lig'de oynadığı son beş maçın sadece birini kaybeden Denizlispor (3G 1B), tek yenilgisini geçen hafta Alanyaspor'dan aldı (1-5).

* Bu sezon deplasmanda topladığı puan ile evinde topladığı puan arasında pozitif anlamda en fazla fark olan takım Denizlispor (14/7).

* Ankaragücü bu sezon skor olarak geri düştüğü 11 Süper Lig maçından sadece iki puan çıkarabildi (2B 9M). Denizlispor ise öne geçtiği altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

* Ankaragücü formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında iki gol kaydeden Stelios Kitsiou, daha önceki 27 karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı.

* Hugo Rodallega, Süper Lig kariyerinde Ankaragücü ile karşılaştığı iki maçta birer gol attı.

* Bu sezon Denizlispor formasıyla Süper Lig'de beş asist yapan Ismail Aissati, daha önceki 45 karşılaşmada dört gole katkı sağlamıştı (3 gol & 1 asist).

* Teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ile karşılaştığı 10 maçın sadece birini kaybeden Mehmet Özdilek (6G 3B), tek yenilgisini son karşılaşmada aldı (Ankaragücü 2-1 BB Erzurumspor).