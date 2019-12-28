Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

Süper Lig'de ilk yarının son maçları oynanıyor. 17. haftanın ikinci gününde Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi ligde istediği performansı gösteremeyen Galatasaray, 24 puanla 7. sırada yer alırken Antalyaspor ise 14 puanla küme düşme hattında bulunuyor. Kritik karşılamada Jimmy Durmaz cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk takımda ise cezalı oyuncu bulunmuyor. Peki, Galatasaray-Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımda Jimmy Durmaz cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde...

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacağı Antalyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak, VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak.

GALATASARAY İLE ANTALYASPOR'UN 47. RANDEVUSU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi. Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 11 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, Younes Belhanda ve Adem Büyük, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ikinci yarının ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında görev yapamayacak.

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK

Galatasaray'da 3 futbolcu bugünkü müsabakada sahadaki yerini alamayacak. Tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan ve son antrenmanda takımla çalışan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

ANTALYASPOR'DA CHARLES FORMA GİYEMEYECEK

Antalyaspor, Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Ligde kötü günler geçiren Akdeniz ekibi, Galatasaray deplasmanından puan alarak moral bulmayı hedefliyor. Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Charles, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

Antalyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray (1B), Nisan 2016'dan bu yana rakibine mağlup olmuyor.

Galatasaray deplasmanında çıktığı son 17 Süper Lig maçında da gol yiyen Antalyaspor (toplam 37), bu süreçte rakibini sadece Mayıs 2010'da mağlup edebildi (5B 11M).

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında beş puan kaybeden Galatasaray (1G 1B 1M), daha önceki 14 iç saha karşılaşmasında sadece dört puan bırakmıştı (12G 2B).

Deplasmanda çıktığı son üç maçta rakip fileleri havalandıramayan Antalyaspor, Süper Lig'de daha uzun bir seriyi en son Kasım 2011-Ocak 2012 arasında (beş maç) yaşamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de girdiği net gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi en düşük takım Galatasaray (%26.9; 7/26).

Bu sezon Süper Lig'de gollerinin en büyük bölümünü duran top organizasyonlarından bulan takım Antalyaspor (%47; 7/15).

Süper Lig'de attığı son dört golün üçünü kafayla kaydeden Antalyaspor, daha önceki 25 golünün üçünü bu şekilde bulmuştu.

Sofiane Feghouli, Antalyaspor'a karşı forma giydiği son üç Süper Lig maçında dört gole katkıda sağladı (2 gol & 2 asist).

Bu sezon Süper Lig'de Younes Belhanda ve Serdar Özkan'dan (üçer) daha fazla penaltı golü atan tek oyuncu Adis Jahovic (4).

Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor ile karşılaştığı 16 Süper Lig maçında rakibine mağlup olmadı (12G 4B).