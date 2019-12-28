CANLI | Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor

Süper Lig 17. haftasında Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Başkan değişikliğine gidildiği, bir çok ayrılığın yaşandığı bunlarla birlikte birçok eksiğin bulunduğu Kayserispor bu maça teknik direktörsüz çıkıyor. Kötü gidişatlara son vermek isteyen Kayserispor, bordo mavili takımı kendi sahasında mağlup etmek istiyor. Fırtınalar gibi esen Trabzonspor ise sahasında alacağı galibiyetle ligin ilk devresini zaferle kapatmayı hedefliyor... İşte maç ile ilgili tüm bilgiler ve canlı anlatım...

Süper Lig'de 29 puan ile 3. sırada yer alan bordo mavili takım, son mücadelesini İttifak Holding Konyaspor karşısında vermişti. Maçı 1-0 kazanan Fırtına seriyi sürdürmek istiyor... İstikbal Mobilya Kayserispor ise son iki maçını da kaybetti ve 10 puanla son sırada yer alıyor.

Maç, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakanın hakemliğini Hüseyin Göçek yürütüyor. Esat Sancaktar birinci yardımcı hakem, Serkan Ok 2. yardımcı hakem ve Mustafa İlker de dördüncü hakem olarak sahada yerini alıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth.

Kayserispor: İsmail Çipe, Emirhan, Mert, Djedje, Ziya, Hasan Hüseyin, Osman Can, Yasir, Emre Demir, Ömer Uzun, Artem Kravets

İSTATİSTİKLER...

Kayserispor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Trabzonspor, son üç karşılaşmadan en az ikişer farkla galip ayrıldı. Süper Lig tarihinde Trabzonspor'a konuk olduğu 14 maçın sadece birini kazanan Kayserispor, tek galibiyetini Mayıs 2017'de aldı.

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında sekiz puan kaybeden Trabzonspor, aynı puan kaybını daha önceki 15 iç saha karşılaşmasında yaşamıştı. Kayserispor deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçını en az ikişer gol yiyerek kaybetti.

Süper Lig'in ilk 16 haftasında ceza sahası dışından gol bulamayan tek takım Kayserispor. Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan takım Trabzonspor, oyuncu Alexander Sörloth.

Alexander Sörloth bu sezon Süper Lig'de 10 gol kaydetti. Trabzonspor formasıyla sezonun ilk yarısında ondan daha fazla gol atan son oyuncu Oscar Cardozo. Süper Lig'in son iki sezonunda Trabzonspor'un attığı 93 golün yüzde 30'unda Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var.

Şu an Süper Lig'de yer alan futbolcular arasında, Kayserispor'a transfer olduğu Ocak 2018'den bu yana hiçbir oyuncu Artem Kravets'ten daha fazla kafa golü atamadı.