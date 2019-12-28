CANLI l Galatasaray - Antalyaspor

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde geride kalan 16 haftada 24 puan toplayan sarı kırmızılılar 7. sırada bulunuyor. Son 9 maçında galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor ise 14 puanla 16. sırada bulunuyor. Galatasaray'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 17. hafta maçında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ediyor. 20.00'de başladı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

ANTALYASPOR: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık Çamdal, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan

GALATASARAY İLE ANTALYASPOR'UN 47. RANDEVUSU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

TAYLAN ANTALYALI LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giydi.

Sezon başında kadroya katılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce 4 lig maçında süre aldı. Taylan, bu maçların hepsinde sonradan oyuna girerek 41 dakika sahada kaldı.

TARIK ÇAMDAL, GALATASARAY'A KARŞI

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giydi.

Sarı-kırmızılı takıma 2014'te Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak 26 Aralık 2017'de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor maçında forma giydiği Türk Telekom Stadı'na 733 gün sonra bu kez rakip takım formasıyla çıktı.

ANTALYASPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Chico, Amilton Da Silva, Ondrej Celustka, Nazım Sangare ve Hakan Özmert ilk 11'i ile çıktı.

Geçen haftaki MKE Ankaragücü maçının başlangıç kadrosunda yer alan Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan ve Eren Albayrak, Galatasaray maçında ilk 11'e giremedi.

Bu futbolcuların yerine Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal ve Ufuk Akyol forma giydi.