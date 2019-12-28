Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, evinde bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı ağırlıyor... Turuncu lacivertliler, zirve yolunda emin adımlarla ilerlemek isterken, Kasımpaşa ise son olarak aldığı Gaziantep FK mağlubiyetini unutarak yeniden yükselişe geçmek istiyor... Başakşehir ve Kasımpaşa taraftarları, bu karşılaşmanın hangi kanalda oynanacağını ve muhtemel 11'lerini merak ediyor... İşte Başakşehir - Kasımpaşa mücadelesine ilişkin bilmeniz gereken tüm detaylar!

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bu zorlu mücadele öncesinde Başakşehir'de Arda Turan ve Martin Skrtel'in forma giymesi beklenmiyor.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir'in Fatih Terim Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacağı bu mücadele saat 17:30'da başlayacak. Öte yandan maçın hakemi Atilla Aydoğan olurken, beIN Sports 2, naklen yayınlayacak.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MUHTEMELER 11'LER;

Başakşehir: Mert- Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia (Gulbrandsen), Crivelli

Kasımpaşa: Fatih- Popov, Ben Youssef, Fernandes, Hafez, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam

KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren David Pavelka, Ramazan Köse ve Yusuf Erdoğan ile sarı kart cezalısı Abdul Rahman Khalili, Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

KRİTİK MÜCADELE ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER (OPTA)

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği dokuz maçta da gol atan Başakşehir (toplam 20), rakibine sadece ligden düştüğü 2012/13 sezonunda mağlup oldu (6G 2B).

Başakşehir ile oynadığı son Süper Lig karşılaşmasını gol atamadan kaybeden Kasımpaşa (0-2), lig tarihinde rakibine karşı üst üste iki maçı boş geçmedi.

Süper Lig'de 14 maçtır yenilmeyen Başakşehir (8G 6B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi.

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın sadece üçünü kazanan Kasımpaşa (2B 6M), bu üç galibiyeti de deplasmanda aldı.

Süper Lig'in ilk 16 haftasında Alanyaspor'un (49) ardından kalesine en az şut gelen takım Başakşehir (53)

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol yiyen takım Kasımpaşa (17).

Başakşehir forması giyen Edin Visca, Kasımpaşa'ya karşı çıktığı son yedi Süper Lig maçında sekiz gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 3 asist).

Enzo Crivelli'nin bu sezon Süper Lig'de attığı yedi golün dördü, maçların açılış golüydü. Bu alanda Crivelli'den daha yüksek sayıya sahip tek isim Alexander Sörloth (5).

Kasımpaşa forveti Mustafa Pektemek'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Başakşehir (5; Ankaragücü ve Rizespor ile birlikte).

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya rakip olduğu son dört maçın üçünden galibiyetle ayrılan Okan Buruk (1M), ilk üç karşılaşmanın ikisini kaybetmişti (1B). (Veriler Opta'dan alınmıştır)