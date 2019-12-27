Beşiktaş-Gençlerbirliği maç ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in ilk devresinde son mücadelesine çıkan siyah-beyazlılar ilk devreyi galibiyetle kapatmak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...
Beşiktaş, ilk bu akşamın son maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Süper Lig'de son 2 maçında yenilen siyah-beyazlı takımda sakat Burak Yılmaz ve cezalı Lens, bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek
Beşiktaş, Süper Lig'de ilk bu akşamın son haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 27 puanla 5. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER...
Beşiktaş: Karius - Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Umut
Gençlerbirliği: Ertaç - Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin, Candeias, Sefa, Mats, Ayite
SON 2 MAÇTA MAĞLUP OLDU
Beşiktaş, ligdeki son 2 maçta mağlup oldu. Ligin 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, evinde 18 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, 16. haftadaki derbi karşılaşmasında ise Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti.
ÜST ÜSTE 4 YENİLGİ
Siyah-beyazlı ekip, resmi maçlarda üst üste 4 yenilgi almaktan kurtulamadı. Son galibiyetini ligde Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek elde eden Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarını mağlubiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 4-0 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenildi.
5 MAÇTIR GOL YİYOR
Beşiktaş, son 5 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Söz konusu 5 maçta Süper Lig'de Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan ikişer, Fenerbahçe'den 3 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor maçında ise 2 gol yedi.
BURAK YILMAZ SAKAT
Beşiktaş'ın son maçlardaki suskun ismi Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle bu akşamki karşılaşmada görev alamayacak. Ligde son 3 maçta gol atamayan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde sakatlanmıştı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Douglas Santos ile Dorukhan Toköz, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.
LENS CEZALI
Beşiktaş'ta Jeremain Lens, cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Lens, bu sezon Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gördü.
4 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Necip Uysal, Muhammed Elneny ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Gençlerbirliği müsabakasında sarı kart gördükleri takdirde ikinci bu akşamın ilk maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak. Bu arada sakatlığı bulunan Burak Yılmaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
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