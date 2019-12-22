İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular...

Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak. Seyir zevkinin yüksek geçmesi beklenen mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Peki İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça ilişkin tüm detaylar...

Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. Geride kalan 15 haftada Başakşehir 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 27 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kayserispor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 15 haftada 10 puan toplayabildi ve sonuncu sırada kaldı.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.30'da oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER:

Kayserispor: Lung - Lopes, Mert, Rienstra, Abdennour, Yasir, Hasan Hüseyin, Djedje, Ziya Alkurt, Emre Demir, Kravets

Başakşehir: Mert - Caiçara, Epureanu (Vieira), Ponck, Clichy, Mehmet, İrfan, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

EKSİK OYUNCULAR...

Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Benoit Poulain, Mensah, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen ve Alpay Çelebi'nin sakatlıkları sürüyor. Ev sahibi takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.

Konuk takımda ise sakatlığı süren Arda forma giyemeyecek. Gulbrandsen, Skrtel ve Mahmut'un durumu maç öncesi belli olacak. Başakşehir'de de cezalı oyuncu bulunmuyor.