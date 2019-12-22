Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular...
Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Peki Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça ilişkin tüm detaylar...
Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Geride kalan 15 haftada Sivasspor 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 33 puanla lider konumda bulunuyor. Başkent ekibi ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 15 haftada 17 puan topladı.
GENÇLERBİRLİĞİ - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Eryaman Stadyumu'nda saat 14.00'te oynanacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Samet Çavuş yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - DEMİR GRUP SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER:
Gençlerbirliği: Diallo - Fabricio, Mattias, Toure, Halil İbrahim, Sessegnon, Yasin, Mats, Candeias, Sio, Stancu
Demir Grup Sivasspor: Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Hakan, Ziya, Erdoğan, Mert Hakan, Yatabare
EKSİK OYUNCULAR...
Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Ahmet forma giyemeyecek. Ev sahibi takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.
Konuk takımda ise sakatlıkları süren Rybalka ve Hugo Vieira forma giyemeyecek. Emre Kılınç ve Fatih Aksoy'un cezaları ise sürüyor.
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