Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular...

Süper Lig'in 16.haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor... Bu heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor... Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça ilişkin çok önemli bilgiler...

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Geride kalan 15 haftada ligde Galatasaray 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 24 puan 6. sırada bulunuyor. İzmir ekibi ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 20 puan topladı ve 10. sırada. İşte mücadele öncesi son dakika gelişmeleri ve maça dair önemli notlar...

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:

GÖZTEPE: Beto - Gassama, Titi, Reis (Alpaslan), Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Belhanda, Taylan, Ömer, Feghouli, Babel, Falcao

EKSİK OYUNCULAR...

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ön liberolar Lemina ve Seri ile sağ bek Şener, Göztepe deplasmanına yetişemedi. Ayrıca stoper Luyindama ve forvet Andone'nin sakatlıkları sürüyor. Marcao, Adem ve Babel ise son anda kadroya dahil edildi.

Ev sahibi Göztepe'de İSE sol bek Berkan cezalı, ön libero Poko ve stoper Atınç'ın sakatlıkları devam ediyor. Hafif sakatlığı bulunan stoper Alpaslan'ın durumu ise maç saatine doğru netlik kazanacak.

NOTLAR:

Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 6 maçı da kazanan taraf oldu.

Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 6 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı. Öte yandan Galatasaray, rakibiyle yaptığı son 12 maçın 11'inden galibiyetle ayrılmayı başardı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 28. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 22 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 54 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

BORNOVA'YA VEDA ZAMANI

İkinci yarıda iç saha maçlarını inşaatında sona gelinen Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynamaya hazırlanan Göztepe'nin, bugün Galatasaray karşısında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na son kez çıkması bekleniyor.