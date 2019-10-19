19 Ekim 2019, Cumartesi

SÜPER LİG

CANLI | Medipol Başakşehir - Göztepe

CANLI | Başakşehir - Göztepe
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 19.10.2019

'in 8. haftasında sahasında 'yi konuk ediyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Medipol Başakşehir - Göztepe maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, 'in 8. haftasında 'yi konuk ediyor. İki takım, bu mücadeleyle birlikte lig tarihinde 5. defa karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Bu mücadele öncesi turuncu-lacivertliler, geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puanla 6. sırada bulunurken, temsilcisi ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 9 puanla 11. basamakta yer alıyor.

İlk 11'ler

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, , İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Serdar, Mossoro, Jerome




Ligde 5. randevu

Başakşehir ile Göztepe bugüne kadar lig tarihinde 4 defa birbirlerine rakip oldu. Bu müsabakaların 3'ünü ekibi kazanırken, 1 maçta ise gülen sarı-kırmızılılar oldu.

Söz konusu karşılaşmalarda Başakşehir'in attığı 6 gole, Göztepe 3 golle karşılık verdi.

Düdük Uğurlu'da

Saat 17.30'da Stadyumu'nda oynanan Başakşehir-Göztepe maçında düdük çalıyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Serkan Çimen yapıyor.

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