CANLI | Medipol Başakşehir - Göztepe

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Medipol Başakşehir - Göztepe maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. İki takım, bu mücadeleyle birlikte lig tarihinde 5. defa karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Bu mücadele öncesi turuncu-lacivertliler, geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puanla 6. sırada bulunurken, İzmir temsilcisi ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 9 puanla 11. basamakta yer alıyor.

İlk 11'ler

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan İnler, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Serdar, Mossoro, Jerome







Ligde 5. randevu

Başakşehir ile Göztepe bugüne kadar lig tarihinde 4 defa birbirlerine rakip oldu. Bu müsabakaların 3'ünü İstanbul ekibi kazanırken, 1 maçta ise gülen sarı-kırmızılılar oldu.

Söz konusu karşılaşmalarda Başakşehir'in attığı 6 gole, Göztepe 3 golle karşılık verdi.



Düdük Uğurlu'da

Saat 17.30'da Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir-Göztepe maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Serkan Çimen yapıyor.

