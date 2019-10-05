MAÇ SONUCU: Göztepe 4-0 Kayserispor | ÖZET

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayan mücadelede İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. İzmir ekibi mücadeleden 4-0 gibi net bir skorla ayrılırken 3 puanı da hanesine yazdırdı. Göztepe'nin golleri 7. dakikada Alpaslan Öztürk, 42. dakikada Soner Aydoğdu, 45+1 ve 50. dakikalarda ise Napoleoni'den geldi.



MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada gol perdesi açıldı. Soner'in soldan kullandığı kornerde ön direkte Alparslan şık bir kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0.



23'üncü dakikada Göztepe müthiş geldi. Soner'in ara pasında Mossoro ile verkaç yapan Jerome'nin ceza sahasının sağından sert şutu yan direğe çarparak auta çıktı.



26'ncı dakika Atilla'nın ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.



30'uncu dakikada Soner'in ortasında Reinstra ceza sahasında Jerome'yi düşürünce hakem Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi.



33'üncü dakikada atışı kullanan Serdar Gürler topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-0. Filelere giden top sonrası VAR'a giden Cüneyt Çakır, penaltıyı kullanırken ayağı kayan Serdar'ın topa iki ayağıyla dokunduğunu belirterek golü iptal etti.



37'nci dakikada Berkan'ın yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.



42'nci dakikada Göztepe golleri ikiledi. Sağdan kullanılan kornerde defanstan seken topu ceza yayının sağından Soner sert bir şutla filelere gönderdi: 2-0.



45'inci dakikada fark 3'e çıktı. Serdar'ın asistinde Napoleoni ceza sahasında ölçtü biçti ve topu köşeye gönderdi: 3-0.



50'nci dakikada Göztepe bir gol daha buldu. Berkan sol kanattan ortaladı, arka direkte topla buluşan Napoleoni fileleri sarstı: 4-0.



68'inci dakikada kullanılan kornerde Alpaslan'dan seken topu arka direkte Castro kafayla tamamlamak istedi, meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.



71'inci dakikada ceza sahası sol çaprazından şutunu çeken Hasan direğe takıldı.



90'ıncı dakikada Halil'in Tavares'i düşürmesiyle hakem Cüneyt Çakır önce penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası karar serbest vuruş olarak değiştirildi.

MAÇTAN NOTLAR

Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında sahalarda ender görülen bir pozisyon yaşandı. Göztepe maçın 30. dakikasında penaltı kazandı. Hakem Cüneyt Çakır Video Yardımcı Hakem Odası'ndan (VAR) gelen onayla beyaz noktayı gösterdi. Serdar Gürler 33. dakikada atışı gole çevirdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı penaltı golünü iptal ettirdi. Serdar, atış sırasında topa önce sol ayağı ile müdahale edip sağ ayağı ile şut çekti. Ancak kurallar gereği penaltı atışının tek vuruşta kullanılması gerekirken, Serdar çift vuruş yaptı. Hakem Cüneyt Çakır kurallar gereği penaltıyı iptal etti.

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, kadroda zorunlu rotasyonlara gitti. Genç teknik adam, Gaziantep'te kırmızı kart gören kaptan kaleci Beto'nun yokluğunda eldivenleri Göktuğ'a teslim ederken, orta sahada Castro'yu kızağa çekip cezası biten Poko'yu on birde görevlendirdi.

Tamer Tuna savunmada istikrarı tercih etti. Tuna, asıl bölgesi orta saha olan Alpaslan'ı geçen haftalarda olduğu gibi İstikbal Mobilya Kayserispor maçında da Titi ile birlikte savunmanın göbeğinde oynattı. Göztepe'nin sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'dan transfer ettiği golcü Eren Derdiyok yine yedek soyundu.

Konuk Kayserispor'dan alınan kötü sonuçların ardından istifasını veren ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Hikmet Karaman, Göztepe maçında takımının başında sahaya çıktı. Kayserispor'da sakatlıkları süren Şamil, Kravets, Adebayor, Alpay, Yasir ile kart cezalıları Henrique ve Mensah Göztepe'ye karşı oynayamadı.

Göztepe'ye Süper Lig'de büyük destek veren taraftarlar, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 8 bin Göztepeli futbolsever karşılaşma öncesi tüm oyuncuları tek tek tribünlere davet edip futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.. Taraftarların bayrak ve atkı şovları ise tribünde görsel bir şölen oluşturdu. Kayserispor'a gönül veren yaklaşık 300 kişi de kale arkasından takımlarını destekledi.