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SÜPER LİG

Trabzonspor Beşiktaş l CANLI

Trabzonspor Beşiktaş l CANLI
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 Giriş Tarihi: 29.09.2019

'in 6. haftasındaki dev maçta , evinde 'ı konuk ediyor. Bu zorlu maç öncesi Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un 11'leri belli oldu. İşte zorlu karşılaşmada iki takım adına sahada yer alacak olan isimler..

heyecanı maçıyla devam ediyor. Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Beşiktaş ile 'nda karşılaşıyor.

Ligde tek galibiyetini 2. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında elde eden Trabzonspor, ilk yenilgisini ise geçen hafta Sivasspor deplasmanında 2-1'lik skorla almıştı.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Sosa, A. Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE 129. RANDEVU

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle karşılık verdi.

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