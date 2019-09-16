Alanyaspor - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli takım, kazanıp geçen hafta bıraktığı liderlik koltuğunu geri almak istiyor. Sezona 3'te 3 ile başlayan Akdeniz temsilcisi ise mücadeleden galibiyetle ayrılıp iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Kanarya, karşılaşmadan galip ayrılarak geçen hafta bıraktığı liderlik koltuğunu geri almak istiyor. Lige 3'te 3 ile müthiş bir giriş yapan Alanyaspor da taraftarının desteği ile zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.



İLK 11'LER:



ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

FENERBAHÇE :Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriç







EMRE GÖTÜRÜLMEDİ

Sarı-lacivertli takımda belinde ve sırtında ağrılar bulunan kaptan Emre Belözoğlu dün yapılan son kontrolde de düzelme tespit edilmeyince, Antalya'ya götürülmedi. Sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Mauricio Isla da kadroya alınmadı. Teknik direktör Ersun Yanal, Alanya kafilesinde toplamda 21 oyuncuya yer verdi.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Süper Lig'in 4. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Halis Özkahya'nın yönettiği mücadelede VAR odasında ise Suat Arslanboğa yer alıyor.

8 MAÇTIR NAMAĞLUP

Ersun Yanal'ın öğrencileri, Süper Lig'de 8 maçtır yenilmiyor. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında bugünkü rakibi Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada 6 galibiyet elde ederken, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

VEDAT MURİÇ'E GÖRÜCÜ

Fenerbahçe'nin hücumda en büyük silahı yine Vedat Muriç olacak. İlk 3 haftada 2 gol atan Kosovalı forvete, Kruse, Rodrigues ve Deniz de gol yollarında destek verecek. Öte yandan milli takımda sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Muriç'i bugün çok sayıda kulüp gözaltına alacak. Aralarında Manchester United ve Atletico Madrid'in de yer aldığı takımların karşılaşmaya gözlemci gönderdiği gelen haberler arasında...

YENİ ŞEF GUSTAVO

Transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'ye katılan Luiz Gustavo, Alanyaspor karşısında sarı-lacivertli forma ile ilk resmi maçına çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal, Brezilyalı orta sahayı dün yapılan son taktik idmanda ilk 11'de oynattı. Gustavo, Emre'nin yokluğunda sahada oyun liderliğini üstlenecek. Bir diğer yeni transfer Adil Rami ise fiziksel olarak tam hazır olmadığı için yedek kulübesinde oturacak. Tecrübeli stoperin maçın gidişatına göre oyuna girmesi bekleniyor.

OZAN'IN ZOR MAÇI

Ozan Tufan bu akşam eski takımı Alanyaspor'a karşı mücadele edecek. 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında güney ekibine kiralık olarak gönderilmişti. Burada sergilediği performansla tekrar Fenerbahçe'ye dönen Ozan, bu sezon hem sarı-lacivertliler hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Tufan, Isla'nın yokluğunda bu akşam da sağ bekte forma giyecek.

ALANYA İLE 7. RANDEVU

İki takım, Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi. Geçen sezon ligde Kadıköy'de Fenerbahçe 2-0, Alanya'da ise Alanyaspor 1-0 galip gelmişti.