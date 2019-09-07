07 Eylül 2019, Cumartesi

SÜPER LİG

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

G.Saray - F.Bahçe derbisinin tarihi belli oldu
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 Giriş Tarihi: 07.09.2019

'in 6. haftasında ile derbisi 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Ayrıntılar birazdan...
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