01 Eylül 2019, Pazar

SÜPER LİG

Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu

Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 Giriş Tarihi: 01.09.2019

'e 2'de 2 ile başlayan F.Bahçe, 22 yıllık geleneği sürdermek için sahaya çıkacak, 45 bin taraftarın desteğini de arkasına alacak. Avrupa’da fırtına gibi esen ise şeytanın bacağını kırmaya çalışacak. İki ezeli rakibin mücadelesi saat 21.45’te başlayacak.

Sezonun en kritik maçlarından biri bugün oynanacak. Lige iyi bir başlangıç yapan F.Bahçe ile Avrupa'da fırtına gibi esen , kozlarını paylaşacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak olan karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. 22 yıldır rakibine 'de kaybetmeyen sarı-lacivertliler, seriyi sürdürmeyi hedefleyecek. 45 bin taraftarının desteğini de alması beklenen F.Bahçe, kazanması halinde 9 sezon sonra ilk kez 3'te 3 yapacak.

İLK 11'LER:

FENREBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse,

TRABZONSPR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo İstanbul'da!

EKSİKLER ÇOK AMA...

Avrupa mesaisi nedeniyle ligin en hazır takımı olan Trabzonspor ise İstanbul'da şeytanın bacağını kırmaya çalışacak. Bordomavililer, yeni transferlerden Sturridge ile Abdülkadir Ömür ve Onazi'den yoksun sahaya çıkacak. Ev sahibi 'de ise sakatlıkları devam eden , Isla ve Moses forma giyemeyecek. Bu arada Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ile birlikte taraftarı önünde oynadığı son 6 lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

GÖZLER MURİÇ'TE

Fenerbahçe formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan Vedat Muriç, Trabzonspor karşılaşmasında takımının en önemli kozlarından biri olacak. İlk iki maçta 2 gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, bordo- mavililere karşı sarılacivertlilerin kilit isimleri arasında yer alacak.

KOSOVA'NIN GÖZDESİ

'in ilk iki haftasında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriç, Kosova 'na da davet edildi. Yıldız futbolcu, ülkesinin 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Çekya ve İngiltere ile oynayacağı karşılaşmalarının aday kadrosuna çağrıldı.

AYDINUS'UN 5. SINAVI

'nda Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalacak. Aydınus'un daha önce yönettiği iki takımın mücadelesinde sarı-lacivertliler 1 galibiyet alırken, diğer 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor Kadıköy'de galibiyete hasret

TARAFTARI ÖNÜNDE KAYBETMİYOR

Derbilerde ezeli rakiplerine sahasında geçit vermeyen Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı da ligde 22 maçtır yenilmiyor. Bordo-mavililer karşısında Kadıköy'deki son yenilgisini 20 Mart 1993'te alan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 22 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

FIRTINA'NIN ADAMLARI

Ülker Stadı'nda 22 yıllık kazanamama serisine son vermeyi hedefleyen Trabzonspor'da gözler iki isimde olacak. , tüm planlarını hücumdaki iki önemli ismi Sörloth ve Nwakaeme üzerine kuracak.
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