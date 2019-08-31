Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İki ekip ligdeki 37. randevularına çıkıyor. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 36 lig maçının 23'ünü Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş galibiyet serisi yakalamak; Sezona 2'de 2 yaparak başlayan Çaykur Rizespor ise iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak. Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşmasını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 14 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 14 maçtan 10'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 18 lig maçının 12'sini kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 36 gole, Karadeniz ekibi 15 golle karşılık verdi.

Öte yandan, taraflar arasında İstanbul'daki son 9 lig maçından 4'ü berabere bitti, Beşiktaş 4, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından CANLI yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Beşiktaş'a tarihi yenilgiyi tattırdı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi.

Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.