23 Ağustos 2019, Cuma

SÜPER LİG

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 23.08.2019

'in ilk haftasında 'a 3-0 mağlup olan , 90 günlük aranın ardından 'da taraftarının önüne çıkacak. Siyah-beyazlılar, sahasında ağırlayacağı 'yi mağlup ederek yeni sezondaki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Beşiktaş - Göztepe maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in ilk haftasında 'a 3-0 yenilen , ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, 'ta taraftarlarının karşısına bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada çıkacak. Beşiktaş, bir resmi maçta 90 gün sonra 'daki taraftarlarının karşısına çıkacak. Ligin ilk haftasında deplasmanda 'a mağlup olan Beşiktaş, İzmir ekibini mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü da Vodafone Park'ta ilk kez bir maçta takımın başında yer alacak.

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EKSİKLER VE YENİLER KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin Douglas Pereira Dos Santos, Pedro Rebecho, Tyler Boyd, Victor Ruiz de siyah- beyazlı taraftarların önünde ilk maça çıkmak için forma bekleyecek. Sezon başı hazırlık kampında sakatlanan Loris Karius, takımla çalışmalarına başladı. Alman kaleci, Avcı'nın görev vermesi halinde Göztepe karşısında forma giyebilecek. , Atiba ve Enzo Roco'nun sakatlıkları bulunan Beşiktaş'ta; hafta içinde sakatlanan Domagoj Vida'nın yanı sıra , Jermain Lens ve yeni transfer Kevin N'Koudou maç kadrosuna alındı.

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

'in 2. haftasında 23 Ağustos Cuma günü oynanacak Beşiktaş - Göztepe maçı saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından CANLI yayınlanacak. Mücadelede hakem düdük çalacak.

51. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 51. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 maç da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 80-46 üstünlüğü bulunuyor.

TARAFTARDAN DESTEK ÇAĞRISI

Beşiktaş taraftarı, Göztepe maçı öncesinde sosyal medyadan destek çağrısı yaptı. Ligde alınan Sivas mağlubiyeti sonrasında takımın ayağa kalkmasını isteyen siyahbeyazlılar, 'Destek zamanı' diyerek Göztepe maçı öncesinde birlik mesajı verdi.

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