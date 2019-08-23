Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş, 90 günlük aranın ardından İstanbul'da taraftarının önüne çıkacak. Siyah-beyazlılar, sahasında ağırlayacağı Göztepe'yi mağlup ederek yeni sezondaki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Beşiktaş - Göztepe maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta taraftarlarının karşısına bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada çıkacak. Beşiktaş, bir resmi maçta 90 gün sonra İstanbul'daki taraftarlarının karşısına çıkacak. Ligin ilk haftasında deplasmanda Sivasspor'a mağlup olan Beşiktaş, İzmir ekibini mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da Vodafone Park'ta ilk kez bir maçta takımın başında yer alacak.

EKSİKLER VE YENİLER KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin Douglas Pereira Dos Santos, Pedro Rebecho, Tyler Boyd, Victor Ruiz de siyah- beyazlı taraftarların önünde ilk maça çıkmak için forma bekleyecek. Sezon başı hazırlık kampında sakatlanan Loris Karius, takımla çalışmalarına başladı. Alman kaleci, Avcı'nın görev vermesi halinde Göztepe karşısında forma giyebilecek. Burak Yılmaz, Atiba ve Enzo Roco'nun sakatlıkları bulunan Beşiktaş'ta; hafta içinde sakatlanan Domagoj Vida'nın yanı sıra Ricardo Quaresma, Jermain Lens ve yeni transfer Kevin N'Koudou maç kadrosuna alındı.

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Cuma günü oynanacak Beşiktaş - Göztepe maçı saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından CANLI yayınlanacak. Mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

51. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 51. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 maç da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 80-46 üstünlüğü bulunuyor.

TARAFTARDAN DESTEK ÇAĞRISI

Beşiktaş taraftarı, Göztepe maçı öncesinde sosyal medyadan destek çağrısı yaptı. Ligde alınan Sivas mağlubiyeti sonrasında takımın ayağa kalkmasını isteyen siyahbeyazlılar, 'Destek zamanı' diyerek Göztepe maçı öncesinde birlik mesajı verdi.