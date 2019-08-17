17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık!
Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 Giriş Tarihi: 17.08.2019
Süper Lig'in 1. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta korkutan bir sakatlık yaşandı. Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd ile çarpışarak yerde kalan Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Süper Lig'in açılış haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarının sonunda Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd ile çarpışan Sivassporlu kaleci Samassa, bir süre yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kenara gelen 29 yaşındaki file bekçisi "Başım dönüyor" işareti yaparak kendini yere bıraktı. Bir kez daha sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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