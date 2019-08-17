17 Ağustos 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık!

Sivas'ta korkutan sakatlık! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 Giriş Tarihi: 17.08.2019

'in 1. haftasında Demir Grup ile arasında oynanan maçta korkutan bir sakatlık yaşandı. Beşiktaşlı futbolcu ile çarpışarak yerde kalan Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'in açılış haftasında Demir Grup ile , Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarının sonunda Beşiktaşlı futbolcu ile çarpışan Sivassporlu kaleci Samassa, bir süre yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kenara gelen 29 yaşındaki file bekçisi "Başım dönüyor" işareti yaparak kendini yere bıraktı. Bir kez daha sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta korkutan anlar! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
CANLI | Kayserispor - Alanyaspor CANLI | Kayserispor - Alanyaspor
CANLI | Sivasspor - Beşiktaş CANLI | Sivasspor - Beşiktaş
Rizespor tek golle güldü Rizespor tek golle güldü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör