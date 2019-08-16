16 Ağustos 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Denizlispor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 16.08.2019

Spor Toto 'de perde açılıyor... Sezonun ilk haftasında Süper Lig'in yeni ekibi ile son şampiyon karşı karşıya geliyor. Peki, Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Denizlispor - Galatasaray maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Son şampiyon ile ligin yeni ekiplerinden Yukatel , 'de 9 yıl aranın ardından karşı karşıya geliyor.

İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaştı. Taraflar arasında 31 Ocak 2010'da Denizli'de yapılan son lig maçını Galatasaray 2-1 kazandı.

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Ligde 39. randevu

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de 39. kez karşılaşıyor.

İki ekip arasında geride kalan 38 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, Denizlispor 5 kez kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 6 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 33 golle karşılık verdi.

2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak Denizlispor - Galatasaray karşılaşması 16 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yöneyecek

Denizli'deki maçlar

Galatasaray, 1983-84 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.

İki takım lig tarihinde Denizli'de 19 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 2'sini yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gol gördü.

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Denizlispor 13 maçtır kazanamıyor

Denizlispor, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 22 Kasım 2003'te Denizli'de 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı ve galibiyet yüzü göremedi.

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