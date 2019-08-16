Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de perde açılıyor... Sezonun ilk haftasında Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor ile son şampiyon Galatasaray karşı karşıya geliyor. Peki, Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Denizlispor - Galatasaray maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 9 yıl aranın ardından karşı karşıya geliyor.
İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaştı. Taraflar arasında 31 Ocak 2010'da Denizli'de yapılan son lig maçını Galatasaray 2-1 kazandı.
Ligde 39. randevu
Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de 39. kez karşılaşıyor.
İki ekip arasında geride kalan 38 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, Denizlispor 5 kez kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
Rekabetteki son 6 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 33 golle karşılık verdi.
2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.
DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak Denizlispor - Galatasaray karşılaşması 16 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yöneyecek
Denizli'deki maçlar
Galatasaray, 1983-84 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.
İki takım lig tarihinde Denizli'de 19 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 2'sini yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.
Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gol gördü.
Denizlispor 13 maçtır kazanamıyor
Denizlispor, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.
Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 22 Kasım 2003'te Denizli'de 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı ve galibiyet yüzü göremedi.
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