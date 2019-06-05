Gazişehir şahlandı

Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım olan kırmızı-siyahlılar, Kalyon Stadyumu’nda muhteşem bir kutlama yaptı, yer yerinden oynadı. Coşku tüm şehrin sokaklarına taştı.

Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla, Kalyon Stadyumu'nda, kutlama töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep milletvekilleri ve çok sayıda taraftar katıldı. Coşkulu anların yaşandığı kutlamalarda, takımın yönetimi, teknik heyet ve çalışanlar sahaya kurulan platforma çağrılarak alkışlandı, futbolcuların renkli dansları ise eğlenceli görüntülere sahne oldu. Bakan Gül ve Başkan Şahin başta olmak üzere şehrin önde gelenleri, taraftarları selamladı, sevinçlerini paylaştılar. Başkan Adil Sani Konukoğlu'nun kupayı sahaya getirmesiyle coşkulu anlar yaşandı. Kırmızı-siyahlı ekip kupayı kaldırarak taraftarıyla başarılarını kutladı.



SÜPER LİG'E ÇIKARMA PROFESÖRÜ

Süper Lig'e yükselen Gazişehir'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, iki sezon üst üste farklı takımlarla çıktığı Spor Toto 1. Lig play-off finalinde kupayı kazanan teknik adam oldu. 50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, bu sezon ligin 7. haftasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasının ardından Gazişehir ile anlaşma sağlayarak, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarına başladı. Yaşadığı puan kayıplarıyla Süper Lig'e direkt çıkma şansını kaybeden Altıparmak yönetimindeki Gaziantep ekibi, play-off yarı finalinde Osmanlıspor'u eleyerek finalde Hatayspor ile eşleşti. Akdeniz ekibini penaltı atışları sonucunda eleyen Gaziantep temsilcisi, Süper Lig bileti aldı. Geçen sezon çalıştırdığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i penaltı atışlarında eleyen Altıparmak, 2 sezon üst üste farklı takımlarla play-off finali yaşamış ve penaltılarla mutlu sona ulaşmış oldu



ALTIPARMAK 4. KEZ BAŞARDI

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkaran deneyimli teknik adam, 2013- 2014 sezonunda Alanyaspor'u, 2006-2007'de ise Kartal'ı Spor Toto 1. Lig'e taşımıştı. Altıparmak, dördüncü şampiyonluğunu ise Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e çıkartarak elde etti.



KONUŞACAĞIZ

Gazişehir Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, başarının futbolculara bağlı bir sistemle olmadığını, oyuncularına takım olgusunu anlattığını belirtti. Başarılı çalıştırıcı, artık Süper Lig'de çalışmak istediğini belirterek, "Bayramdan sonra yönetimle oturup konuşacağız. Ben Gazişehir ile Süper Lig'de devam etmek istiyorum. Fakat herş ey bir haftaya netlik kazanır" ifadesini kullandı.