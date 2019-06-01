01 Haziran 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Denizlispor Yusuf Erdoğan'ı istiyor

Denizlispor Yusuf Erdoğan'ı istiyor
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Spor Toto 'in yeni ekiplerinden Denizlispor çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Akhisarsporlu kanat oyuncusu Güray Vural ve Kayserisporlu sağ bek Tiago Lopes ile prensipte anlaşma sağlayan yeşil-siyahlıların küme düşen 'dan 'ı istediği bildirildi. 'de güçlü bir kadro kurmayı planlayan yönetimin Yusuf'la yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrıldığı bildirildi. Küçük pürüzlerin giderilmesi durumunda tecrübeli kanat oyuncusunun yeni sezonda Denizlispor forması giyeceği vurgulandı.
Futbolculuk kariyerine Araklıspor'da başlayan 26 yaşındaki Yusuf, 1461 Trabzon, ve Bursaspor formalarını terletti. Geçen sezon Bursaspor'da 26 lig maçına çıkıp 1 gol atan oyuncu U21 'nda da top koşturdu. İç çalışmalarını da sürdüren Ege ekibinde İsmail Aissaiti ile henüz anlaşma sağlanamadı. Yönetimin sözleşme için yıllık 400 bin euro teklif ettiği Aissaiti'nin 500 bin euro istediği, pazarlığın devam ettiği belirtildi. Denizlispor ile bu sezon 33 maça çıkan Faslı oyuncu, 3 gol atıp 8 asist yapma başarısı gösterdi.



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