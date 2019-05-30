30 Mayıs 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

Horoz Lopes’le el sıkıştı

Horoz Lopes’le el sıkıştı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Süper Lig’in yenisi Denizlispor, Kayserispor’dan ayrılan 30 yaşındaki Portekizli sağ bek Tiago Lopes ile el sıkıştı.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 34 maçta oynadı ve 1 asist yaptı. Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat da 150 milyon TL gelir beklediklerinin altını çizerek, "Yaklaşık 40 milyon TL borcumuz var. Önce borcumuzu bitireceğiz. Geriye kalan 110 milyon TL civarındaki paranın 70 milyonunu transfere ayıracağız. Kalan 40 milyon TL de sezon içi giderler olacak" bilgisini verdi.

Kayserispor'da ?geçen sezon 34 maçta oynayan Lopes, istikrarlı futboluyla dikkat çekti.

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