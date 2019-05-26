26 Mayıs 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Spor Toto 'in 34. ve son haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, sezon son maçında galibiyetle ayrılarak sezonu 6. sırada bitirmeyi amaçlıyor. Antalyaspor ise zorlu deplasmandan 3 puan alarak 5.lik için iddiasını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Fenerbahçe - Antalyaspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, Spor Toto 'in 34. ve son haftasında 'u konuk ediyor.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda Süper Lig'i 6. sırada tamamlayacak.

Ligin son haftalarında çıkışa geçen ve son 3 maçını kazanan Fenerbahçe'nin 43 puanı bulunuyor.

Süper Lig'i 5. sırada bitirmeyi hedefleyen Antalyaspor, haftaya 45 puanla 6. sırada girdi. Antalyaspor, 5. olup Avrupa vizesi alabilmek için 'de Fenerbahçe'yi yenip, Evkur 'un Bursaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

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FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek.

Eksikler

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı kaleci ve ile sakatlığı bulunan Michael Frey, Antalya ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları devam eden Andre Ayew, , ve Şener Özbayraklı'nın durumları yapılacak son antrenmanda belli olacak.

Kadıköy'de konuk Antalyaspor

Volkan Demirel son maçına çıkabilir

Fenerbahçe'nin kaptanı , sarı-lacivertli formayla son maçına çıkabilir.

Ay sonunda sözleşmesi sona erecek 37 yaşında file bekçisi, 17. yılını geçirdiği sarı-lacivertlilere veda edebilir.

Sözleşmesi uzatılıp uzatılmayacağı belirsiz olan Volkan'ın, sarı kart cezalısı Harun Tekin'in yerine ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla 524 resmi maça çıktı. Fenerbahçe tarihinin Müjdat Yetkiner'den (570) sonra en fazla resmi maç oynayan ismi olan Volkan, bir dönem kadro dışı kaldı, bu sezon sadece 15 maçta kaleyi korudu.

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İlk kez eksi averajla bitirebilir

Fenerbahçe, Süper Lig'de tarihinde ilk kez bir sezonu eksi averajla bitirebilir.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 33 haftada 41 gol atıp, 43 gol yedi ve son haftaya eksi 2 averajla girdi.

Fenerbahçe, Antalyaspor'u en az 2 farklı skorla yenemezse, bir sezonu ilk kez eksi averajda tamamlayacak.

Sarı-lacivertliler, 1990-1991'de sezonu sıfır averajla kapatmıştı.

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Kadıköy'de 11 maçlık seri

Fenerbahçe, kötü bir sezon geçirmesine rağmen Süper Lig'de iç sahada 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son olarak teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiği MKE Ankaragücü maçını kaybetmişti. Taraftarı önünde son olarak 28 Ekim 2018'de kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonraki 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktör yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 26 lig maçına çıkan Yanal, 19 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

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