26 Mayıs 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Denizli’de ilk yolcu belli

Denizli’de ilk yolcu belli
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Konyaspor’dan kiraladıkları Abdülkerim Bardakçı’yı transfer edemeyeceklerini açıkladı.

Başkan Çetin, "Abdülkerim'i keşke alabilsek ama bonservisine ve kendisine para verecek bütçemiz yok. Kulübü batırmaya gelmedik. Yeni sezonda kulübü borçlandırmak istemiyoruz" diye konuştu.

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